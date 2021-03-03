Crohn hastası genç ameliyat olmak için destek bekliyor

Çorum’da yaşayan 29 yaşındaki Tugay Toy, sindirim sisteminin son kısmında, genellikle ince ve kalın bağırsaklarda görülen Crohn hastalığıyla 14 yıldır mücadele ediyor. Tedavisi için bir ameliyat geçiren genç adam, 2,5 yıl önce hastalığının tekrar nüksetmesiyle zor duruma düştü. Tugay Toy, tedavi için başvurduğu hastanede pandemi nedeniyle ameliyat olamadığını kaydetti.

AMELİYAT OLABİLMEK İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Ameliyat olabilmek için 40 bin TL’ye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tugay Toy, hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Rahatsızlık nedeniyle yaşadığı sorunlardan bahseden Toy, gece uyuyamadığını, 2 yıl içerisinde vücut ağırlığının 78 kilogramdan 40 kilograma kadar düştüğünü ifade etti.

“AĞRI KESİCİ ALAMIYOR”

Her gün ağrılarla boğuştuğunu aktaran genç adam, psikolojik olarak da sorunlar yaşadığını dile getirdi.

(Haber Merkezi)