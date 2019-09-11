“Çözüm odaklı düşünmek geleceği inşa eder”

Vali Mustafa Çiftçi, İlköğretim Haftası münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı. Öğrencilerin donanımlı fertler olarak yetişmesindeki en büyük görevin öğretmenlere ve ailelere düştüğünü belirten Çiftçi, çözüm odaklı düşünmenin geleceği inşa ettiğini belirtti.

Vali Çiftçi yayınladığı mesajda, “Milletimizin maddi ve manevi olarak gelişiminin en önemli dayanaklarından biri öğretimdir. Çocukların ve gençlerin eğitimine önem veren milletler, tarihe yön vermişler ve insanlığın gelişimine öncülük etmişlerdir.

Millet olarak bizim de istikbalde yönümüzü tayin edecek olan eğitim ve öğretime verdiğimiz önem olacaktır. Ruh köküne bağlı, öğrenmeye açık, araştırmacı, değerlendirme ve yorum kabiliyeti yüksek, temeli mazide dalları âtiye uzanmış fertler yetiştirmek eğitim-öğretim faaliyetimizin gayesi olmalıdır. İnsan yetiştirmek pahalı, bir o kadar da kalıcı bir yatırım ve görevdir. Nitelik kazandırdığımız her insan, geleceğimizin daha parlak ve ihtişamlı olmasına katkıda bulunacaktır.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin donanımlı fertler olarak yetişmesinde en büyük görev, öğretmenlerimizle birlikte ailelerimize düşmektedir. Bilinmelidir ki, çözüm odaklı düşünmeyi öğreteceğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz, lider Türkiye’nin geleceğini inşa edecektir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)