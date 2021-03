“Covit-19 kanserlilerde çok daha ağır seyrediyor”

Birgül Harzadın’ın açıklaması şöyle:

“Ülkemizde 1-7 nisan Ulusal kanser haftası olarak kutlanmaktadır.

Dünya’da her 5 insandan biri hayatı boyunca en az bir kez kansere yakalanmaktadır. 8 erkekten biri, 11 kadından biri ise kanser sebebiyle hayatını kaybetmektedir.

Türkiye’de 84 milyon insan yaşamaktadır. Ve sadece geçen sene 233 bin insanımız yeni kanser tanısı almış olup, 126 bin hasta ise kanser sebebiyle hayatını kaybetmiştir.

Hepimiz 1 seneyi aşkın zamandır yeni bir sorunla mücadele vermekteyiz: Covid 19. Bu hastalıktan hepimiz korkmakta ve sıkı tedbirler almaktayız. Ama tüm önlemlere rağmen bu hastalık çok fazla can yakıyor. Covid-19’un yaktığı canlar arasında en acımasız davrandığı hastalık grubu ise maalesef kanser. Kanser hastalarında covid-19’un çok daha ağır seyrettiğini görüyoruz. Her zaman zor bir hayat yaşayan kanser hastalarımızın hayatına bir de covid-19 tehlikesi girdi.

Biz Onko-Sav Derneği olarak, geçen sene hastalarımıza toplamda 35 bin lira para yardımı yaptık. Derneğe ulaştırılan her türlü gıda, kurban eti, eşya, kıyafet gibi yardımları da hastalarımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Çok daha fazlasını yapabilmek için canla başla uğraşırken, hayata tekrar kazandırılmış kanser hastalarının mutluluğuna ortak olmaya devam ediyoruz.

Umut ediyorum gelecek yıllarda çok daha güzel haberler veriyor oluruz. Bu uğurda elimizden geleni yapabilmemiz için derneğimize desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi sunarız.” (Haber Merkezi)