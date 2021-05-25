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Covid-19 yine can aldı

Türkiye ile birlikte dünyayı etkilemeye devam eden koronavirüs salgını ilimizde can almaya devam ediyor.

Güncel 25.05.2021, 19:56
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Covid-19 yine can aldı

Çorum'un Osmancık ilçesi Ardıç köyü Sarıalan Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Osmancık sanayi esnafından Mustafa Alaca, yakalandığı Covid-19 salgınından dolayı tedavi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Şenyurt Mahallesi’nde ikamet eden, merhum Mehmet Alaca’nın oğlu, elektrikçi İbrahim Alaca’nın ağabeyi, sanayi esnaflarından oto elektrikçi Sinan ve Selçuk Alaca’nın babası, sanayi esnafından oto elektrikçi Mustafa Alaca’nın vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesi Osmancık Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
 

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