“Covid-19 ve Turizm” karikatür yarışmasının ödülleri sonbaharda

2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışma, dünya genelinde alanındaki tek karikatür yarışması olarak biliniyor. Bu yılki teması “Covid-19 ve Turizm” olan ve 64 ülkeden 704 sanatçının 1324 karikatür gönderdiği yarışmada, yetişkinler kategorisinde birinciliği İran’dan Efat Amjadeipoor alırken , gençler kategorisinde birinciliği Türkiye’den Eren Göncüler kazandı.

12’inci Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nda ödül alacak eserler, her yıl olduğu gibi bu yıl da iki aşamalı bir seçim süreci ile belirlendi. Ön Değerlendirme ve Final Değerlendirme Seçici Kurullarında yer alan 18 jüri üyesi bu amaçla görev yaptılar.

Yarışmaya en büyük katılım Rusya’dan oldu. Türkiye ikinci, İran üçüncü sırada yer aldı. Yetişkinler kategorisinde birinciliği İran’dan Efat Amjadeipoor kazanırken, diğer İranlı karikatür sanatçısı Ali Rastroo ikincilik ve Belçika’dan Stefaan Provun üçüncülük ödüllerinin sahipleri oldular.

Gençler kategorisinde 186 sanatçı 242 eser ile yarışmaya katılırken, bu kategoride Türkiye’den Eren Göncüler birincilik ödülünü kazandı. Rusya Federasyonu’ndun Kirill Usachev ikincilik, İrem Satır ise üçüncülük ödülüne layık bulundular.

Yarışmanın ödül töreni sonbaharda, İstanbul Four Points by Sheraton Kağıthane Oteli’nde yapılacak.



(Haber Merkezi)