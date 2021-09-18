Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi'nde yeni güncelleme

Rehberde yapılması planlanan yeni güncellemeye göre önerilen aşı şemasını tamamlamış veya son 6 ay içerisinde hastalık geçirmiş kişilerin Covid-19 pozitif kişi ile yakın teması olması durumunda eğer semptom yoksa 5'inci gün, eğer semptom varsa aynı gün test yapılması planlanıyor. Yapılması planlanan yeni güncellemeye göre temaslı kişi 5'inci gün verdiği testte pozitif çıkmadığı sürece karantinaya alınmayacak. Güncellenmesi planlanan Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nin taslak metninde şu ifadeler yer aldı:

“Yakın temaslı olarak değerlendirilen kişiler son temaslarından sonraki 14 gün boyunca karantinaya alınmalıdır. Karantinaya alınan kişiler Covid-19 semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekirse ev ziyareti yapılmalıdır. Temaslı takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilmeli ve aile hekimleri ile birlikte yürütülmelidir. Temaslı değerlendirilmesi yapılırken semptomatik vakalarda semptomların ortaya çıkmasından önceki 2 gün (48 saat), asemptomatik vakalarda PCR testi için numune alınmasından önceki 2 gün (48 saat) içinde temaslı olan kişiler değerlendirmeye alınır.

Önerilen aşı şemasını tamamlamış veya son altı ay içerisinde hastalık geçirmiş kişilerin Covid-19 pozitif kişi ile yakın teması (yüksek riskli) [Covid-19 hastası ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) teması olan kişilerin rehberde belirtilen durumları] olması durumunda bu kişilerin HSYS ‘Vaka Takip Modülü'ne temaslı olarak kaydı yapılır, ancak HES kodları riskli olarak görülmez. Bu kişiler koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına devam edebilirler. Semptomlar açısından kendisini takip eder. Semptom gelişmesi durumunda semptom/semptomların geliştiği gün sağlık kurumuna başvurarak PCR yaptırır.

Semptom gelişmemesi durumunda temasın 5. günü sağlık kurumuna başvurarak PCR yaptırır. Bu kişilerin temasın 5. günü PCR testi yaptırmaması durumunda ise 6. gün HES kodları riskli hale gelir ve kişi karantinaya alınır. Bu kişiler, PCR pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı rehberine göre tedavi edilir ve rehbere uygun olarak izolasyon koşullarında takip edilir. PCR testleri negatif çıkarsa kişiler izolasyona alınmaz, HES kodları riskli duruma gelmez.

Bu kişilerin sistemdeki kaydı 6. gün sonlandırılır. Ancak bu kişiler, kendilerini 14 gün boyunca semptomlar açısından takip eder ve 14. günün sonuna kadar 65 yaş üzeri veya immünsüpresif kişiler ile bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler gibi Covid-19 açısından riskli gruplara bakım vermemelidir. Bilinen bir immün süpresif hastalığı, defekti olan veya immünsüpresif ilaç kullanan kişiler süreye bakılmaksızın rutin temaslı algoritmasına göre değerlendirilir. İkinci kez enfeksiyon tanısı alan kişilerden PCR ve ELİSA ile antikor testi için solunum yolu numunesi (varyant ve sekanslama açısından çalışılmaya uygun örnek taşıyabilen VTM ile) ve kan örneği alınır (serumu ayrılarak), Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne gönderilir.”

Hazırlanan taslak metinde varyant suşlar ile ilgili olarak ise, “Güney Afrika (501Y.V2 veya B.1.351), Brezilya (P1), Hindistan varyantı (B.1.617) ve Sağlık Bakanlığı tarafından izlenmesi gerektiği bildirilen suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 14 gün olup, bu sürenin sonunda karantina sona erdirilebilir. Bu suşlarda karantinanın erken sonlandırılmasına yönelik test uygulanmaz” ifadelerine yer verildi.