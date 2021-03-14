“Covid-19 meslek hastalığı sayılsın, sağlıkta etkin şiddet yasası çıkarılsın”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hastaneleri ve sağlık kurumlarını ziyaret ederek tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Tahtasız, beraberinde eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Başkan Yardımcısı Ferda Suiçmez ve Merkez İlçe Kadın Kolları Yöneticisi Hanim Ergül ile birlikte sağlık kurumlarını ziyaret etti.

CHP heyeti; Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum Özel Hastanesi, Elitpark Özel Hastanesi, 112 Acil Çağrı Merkezi, Ağız ve Diş Hastalıkları Merkezi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti.

Tahtasız, “Bizlerin sağlığı için kendi sağlıklarını hiçe sayan tüm sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Pandemi döneminde ve öncesinde hayatını kaybeden sağlık şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum” dedi.



387 SAĞLIK ÇALIŞANI COVİD-19 KURBANI

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan Tahtasız, “Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını, sağlıkta etkin bir şiddet yasasının bir an önce çıkmasını talep etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız’ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı şu şekilde:

“İnsanı yaşatmak için canını ortaya koyan sağlık çalışanlarımızın, 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz.

Pandemi döneminde diğer meslek gruplarından 3 kat fazla, (Resmi rakamlara göre 387) sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Kaybettiklerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Atamızın “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” dediği sağlık çalışanlarımız, insanımızı yaşatmak için canlarını ortaya koydular ve koymaya devam ediyorlar.

“Yönetemiyorsunuz Tükeniyoruz” diye haykırıyorlar. Bilimsel öngörüye, akılcı algoritmaya dayalı şeffaf bir sağlık politikası talep ediyorlar.

Covid-19’un meslek hastalığı sayıldığı,

Sağlıkta etkin bir şiddet yasasının çıktığı,

Çalışma ortamlarında, bilimsel özgürlük ve liyakatın esas alındığı,

Nitelikli tıp eğitiminin verildiği bir ülke özlemiyle,

Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutlarız.”