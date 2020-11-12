“Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilsin”

Yapılan açıklamada salgının yıkıcı etkisinin devam ettiği ve her gün çok sayıda sağlık çalışanının covid-19 nedeniyle kaybedildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Çorum Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Covid-19 pandemisinde sağlık çalışanlarının normal halka göre hastalığa yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğu bilinmektedir. Hastaların sağlığına kavuşması için kendi hayatını riske atarak, büyük bir özveriyle çalışan başta hekimler olmak üzere tüm sağlıkçılarımızın hayatlarını kaybettiklerine üzülerek şahit oluyoruz. Aramızdan ayrılan çok sayıda sağlık çalışanlarının geride kalan yakınlarının güvende olması tüm halkımızın sorumluğundadır. Bu sebeple Covid-19 enfeksiyonunun meslek hastalığı olması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını idarecilerimizden talep ediyoruz.”

“COVİD-19 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMELİDİR”

“Resmi olarak ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne Covid-19 pandemisi ülkemizin öncelikli gündemi haline gelmiştir. Hekimler/sağlık çalışanları olarak yurttaşlarımızın Covid-19 salgınını en az etki ve en az can kaybı ile geçirmesi için canla başla çalışmaktayız. Covid-19 hastalığında mesleki maruziyet açısından, sağlık çalışanları en riskli gruptur. Toplumun diğer kesimlerine göre sağlık çalışanları pandemiden kat be kat daha fazla etkileniyor. Pandemi sürecinde daha da yoğun emek gerektiren sağlık hizmeti sunarken, şu ana kadar 60’ı hekim olmak üzere en az 141 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi, tükenmişlik yaşayan sağlık çalışanları için vazgeçilmez bir taleptir. Bu nedenle; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve imzası bulunan tabip odaları olarak, başta kaybettiğimiz meslektaşlarımız olmak üzere covid-19’un tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesini talep ediyoruz.” (Haber Merkezi)