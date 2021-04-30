COVİD-19 kurbanı Ali Maden defnedildi

Çorum’un Sungurlu İlçesi nüfusuna kayıtlı olup İstanbul’da ikamet eden, halk otobüsü şoförü Ali Maden (59), yakalandığı koronavirüs salgınıyla birlikte geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Merkez İlçe Başkan Yardımcısı, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Halil İbrahim Kaçay’ın eniştesi ve aynı zamana dayısının oğlu Ali Maden, Covid-19 virüsünün sebep olduğu hastalık sonucu hayata veda etti.

Aynur Maden’in eşi, 2 çocuk babası Ali Maden’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesi İstanbul Yayladağ Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

