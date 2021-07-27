“Covid-19, bağımlılıkları artırdı”

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. Türker Ejder, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadelenin önemi ve yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. 2018 yılından bu yana, Yeşilay Çorum Şube Başkanlığını yürüten Dr. Türker Ejder, Covid-19 salgını başlamadan önce, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturma, bilinçlendirme amacıyla faaliyetler yürüttüklerini ifade etti. Covid-19 salgının, çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini bildiren Ejder, salon faaliyetleri, seminerler ve eğitim faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldıklarını anlattı.

“TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ARTTI”

Dr. Türker Ejder, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle, sahada yaptıkları faaliyetlerde, en büyük güç kaynakları olan, Genç Yeşilay Kulübü üyeleri ve gönüllüleriyle özellikle ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları askıya aldıklarını söyledi. Salgın süreciyle birlikte online eğitime geçilmesinin, teknoloji bağımlılığı ile mücadeleyi zorlaştırdığını belirten Ejder, “Sanal oyunlara yönelim arttı. İnsanların zorunlu olarak evde kalmaları da sanal kumar, alkol, sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılıklarını artırdı. Özellikle sanal oyunlar, çocuk ve gençlerde gerçek dünya ile oyunu ayırt etme güçlüğü ortaya çıkarıyor. Mesela Yeşilay’ın tanıtım filminde yer aldı dokuz yaşındaki çocuğa babasının vefatı haber verildiğinde “Bir canı mı vardı?” sorusunu yöneltiyor çocuk. Hep birlikte bağımlılıklarla mücadele etmeliyiz” dedi.

“ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN YÜZDE 28‘İ

PASİF İÇİCİLİKTEN KAYNAKLANIYOR”

Sigara kullanımı ile ilgili önemli bir ayrıntı paylaşan Dr. Ejder, dünyadaki çocuk ölümlerinin %28’inin pasif içicilikten kaynaklandığını söyledi. Dünyada işlenen suçların arka planında yüzde 70 alkol probleminin olduğunun altını çizdi. Ülkemizde, Din İşleri Yüksek Kurulunun, sigaranın haram olduğu kararını alması gerektiğini, Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda cesur davranmasının şart olduğunu, alınacak kararın sigara bağımlılığını büyük oranda azaltacağına da inandığını ifade etti.

Evlerde kalınan süreçte, milyonlarca kişinin, televizyon programlarındaki subliminal mesajlar ve uygunsuz içeriklerin, daha fazla etkisinde kaldığını belirten Ejder, çocukların ilk altı yılda ailede aldıkları eğitimin önemine değindi ve yetişkinlerin olumlu rol model olma, çocuklarını denetleme konusunda daha hassas olmaları gerektiğini, sorun ortaya çıkmadan, kaynağında yok etmenin zorunluluk olduğunu vurguladı. Hangi bağımlılık türü olursa olsun, hiç başlamama bilincinin çocuk ve gençlerde yerleştirilmesi için okul müfredatında sağlıklı yaşamla ilgili konulara daha çok yer verilmesi gerektiğini belirtti.

PROJELERİ ANLATTI

Gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi veren Dr. Türker Ejder, sözlerine şöyle devam etti:

“İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik, 14 okulda gerçekleştirdiğimiz ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ projesiyle her okuldan 120-130 öğrenciye ulaşarak başarılı bir şekilde faaliyetlerimizi tamamladık. Valilik başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile ortaklaşa hazırladığımız protokolle, ‘Yeşil Rozet’ projemizi ilkokullarda uygulamaya başladık. Okullardaki personeller ve çocuklarımıza rol model olan öğretmenlerimizin, gönüllü olarak, okul bahçesi civarında, öğrencilerin göreceği şekilde sigara içmemeyi kabul etmelerine yönelik tasarladığımız projemiz için, 10 okuldan olumlu geribildirim aldık. Projemiz devam ederken uzaktan eğitime geçildiği için, yüz yüze eğitime geçildiğinde tekrar başlatmak üzere, çalışmalarımıza ara verdik. Önümüzdeki günlerde, salgından sonraki ilk projemiz, Kuran kurslarında eğitim alan çocuklara yönelik olarak başlayacak. Çocuk sayısı çok olan camilerde, sinevizyon gösterileri, oyun ve şarkılarla, sağlıklı yaşamın önemi konusunda eğitimler vereceğiz.”

“ALO 115’E DANIŞIN”

Başkan Ejder, YEDAM’ın (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) çalışmalarıyla ilgili de açıklamalar yaptı. Bağımlılık problemi yaşayan bireylere, ailelere ya da bağımlılıkla ilgili bilgi almak isteyenlere, YEDAM’da görev yapan klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından, ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı olarak danışmanlık hizmeti verildiğini belirtti. ALO 115 aranarak ulaşılabilen YEDAM’ın, danışmanlık hizmeti alan bireylere, atölyelerde, sanat etkinliklerine katılma fırsatı sunduğunu da ifade etti. Çorum YEDAM şubesi Gülabibey Mah. Şeyh Eyüp Sok. No.10 adresinde faaliyet gösteriyor.

Uluslararası Yeşilay Federasyonu başkanlığını hemşehrimiz Dr. İhsan Karaman’ın yürüttüğünü belirten Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. Türker Ejder, Türkiye’de 120 Yeşilay şubesi, 101 YEDAM, 5 kıtada, K.K.T.C ve 81 ülkedeki Yeşilay şubeleriyle, bağımlılıklarla mücadele faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyerek, sözlerini tamamladı. (Hatice Asuman ATEŞ)

