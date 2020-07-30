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Covid 19 aşısını Ahlatcı buluyor

Ahmet Ahlatcı’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ahlatcı Holding, 2019 yılında -külçe altın hariç olmak üzere- 1 milyar 283 milyon dolarlık işlenmiş altın ihraç ederek, Çorum’un ihracat rakamını 1 milyar 541 milyon dolara çıkardı ve Çorum’u, milyar doların üzerinde ihracat yapan 19 il arasında 15. sıraya taşıdı. 

Güncel 30.07.2020, 11:11 30.07.2020, 11:59
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Covid 19 aşısını Ahlatcı buluyor

Fortune 500 Türkiye değerlendirmesine göre, Ahlatcı Kuyumculuk geçen yıl, 34.7 milyar liralık cirosuyla Türkiye’nin 500 büyük şirketi arasında 8. oldu. Ahlatcı Metal Rafineri ise, 26.8 milyar liralık satış rakamıyla 12’nciliği elde etti. İki şirketin toplamı 61.5 milyar lirayı buluyor ve TÜPRAŞ, EPİAŞ ve THY’den sonra 4. sırada yer alıyor. 
Ahlatcı’nın, yalnız Çorum’u değil Türkiye’yi gururlandıran, “yüz ağartıcı” pek çok başarısını yıllardır yazıyoruz, Çorumlularla paylaşıyoruz. 
Ama şimdi, “Ahlatcı” kaynaklı bir gelişme var ki, bu artık, herkesin şapka çıkaracağı, dünya çapında bir “olay”. Sıkı durun:
COVİD 19 AŞISINI AHLATCI BULUYOR.

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