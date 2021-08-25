Covid-19'a yakalanan solist, TV programını evinin balkonundan yaptı

ÇORUM Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Web TV'de yayınlanan "Akustik Perde" programının solisti İbrahim Sarıca, Covid-19'a yakalanınca karantina sürecinde olduğu için haftalık canlı yayın programını evinin balkonundan yaptı.

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Web TV'de yayınlanan "Akustik Perde" programının solisti olan İbrahim Sarıca, rahatsızlanınca hastaneye gitti, yapılan tetkik ve muayenelerin ardından Sarıca’nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantina süreci başlayan Sarıca, Web TV’de yayınlanan programla ilgili kanal yöneticileriyle görüştü. Programı bu hafta yayınlamamayı düşünen kanal yöneticileri, solistin sağlık durumunun iyi olması üzerine yayının, Sarıca'nın evinin balkonundan yapılmasına karar verdi.

SOKAĞA SES VE CANLI YAYIN SİSTEMİ KURULDU

Belediye görevlileri, canlı yayın ekibi ve müzisyenlerden oluşan 15 kişilik ekip, gerekli hazırlıkları tamamlayarak Sarıca'nın evinin bulunduğu sokağa ses ve canlı yayın sistemi kurdu. Kanal yöneticilerinin sürprizini memnuniyetle karşılayan Sarıca, Çorum Belediyesi Web TV'den canlı yayınlanan bir saatlik konser verdi. Sarıca, konserin ardından yaptığı konuşmada, organizasyonun Covid-19'la mücadelede kendisine de moral olduğunu söyledi.(Yusuf ÇINAR)