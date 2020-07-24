ÇOSİAD’ın kutlaması

Hayri Şamlı’nın mesajı şöyle:

“Bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren; büyük özveri ile çalışmalarını sürdüren; ilimizde faaliyette bulunan tüm yazılı ve görsel basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını ve Basında Sansürün Kaldırılışının 112. yılını kutlar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.” (Haber Merkezi)