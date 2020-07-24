ÇOSİAD’ın kutlaması
Kısa adı ÇOSİAD olan Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Şamlı, bir mesaj yayınlayarak 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.
Güncel 24.07.2020, 20:49
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Hayri Şamlı’nın mesajı şöyle:
“Bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren; büyük özveri ile çalışmalarını sürdüren; ilimizde faaliyette bulunan tüm yazılı ve görsel basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını ve Basında Sansürün Kaldırılışının 112. yılını kutlar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.” (Haber Merkezi)
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