Coşgunsu’dan mesaj

Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak Ulu Önder’i rahmet ve minnetle andığını söyledi.

10 Kasım nedeniyle yayınladığı mesajda Ata’yı anan İsmail Barış Coşgunsu, parti olarak memleket ve gelecek nesiller için çıktıkları bu çetin yolda şeffaf, liyakatli ve ehliyetli kadrolar ile kimseyi aldatmadan, ötekileştirmeden, insanlık onurunu yüceltici politikalarla büyük ülkümüz olan muasır medeniyetler ve yüksek refah seviyelerine memleketimizi taşıyabilmek için önlerine çıkan engelleri aşacaklarına ve hedeflerine ulaşacaklarına inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu yayınladığı mesajda “İşte bu duygu ve düşünceler ile her 10 Kasım günü olduğu gibi bu yılda Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. Yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

(Ömür SOYTEMİZ)

