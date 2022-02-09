Son Dakika

Coşgunsu: “Vatandaş, karanlığa mahkum edilmemeli”

Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, elektrik fiyatlarına yapılan fahiş zamlara, yükselen doğalgaz fiyatlarına, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki sürekli artışlara, hayat pahalılığının çekilmez hale gelmesine, ödenemeyecek faturalar nedeniyle elektriği, gazı ve suyu kesilecek binlerce vatandaşı soğuk ve karanlık günlere mahkum edecek politikalara karşı olduklarını söyledi.

Güncel 09.02.2022, 19:17
17
Coşgunsu: “Vatandaş, karanlığa mahkum edilmemeli”

Mevcut iktidarın 1 Ocak’tan itibaren elektriğe kademeli olarak yüzde 50 ile yüzde 127, doğalgaza konutlarda yüzde 25 oranında çok yüksek oranlı zamlar yaptığını vurgulayan İsmail Barış Coşgunsu, aynı şekilde benzin, motorin ve otogazın da çok yüksek zamlardan nasibini aldığını hatırlattı.
Elektrik zamları ile özel şirketlerinin kollandığını ifade eden Coşgunsu, “Maalesef vatandaşlarımızı düşünen yok. Zam oranlarının halkın alım gücü üzerinden değil iktidarın kendi ihtiyaçları üzerinden belirlendiğini görüyoruz. Bugün faturalarını ödeyemediği için binlerce ailenin elektrik ve doğalgazı kesik durumdadır. Yapılan bu zamlar, siyasi iktidarın uyguladığı yanlış politikaların bir sonucudur. Bununla beraber yapılan özelleştirmelerle dağıtım şirketlerinin karlarını korumak amacıyla yapılan zammın bedelini vatandaş ödemektedir. Elektrik üretiminde doğalgaz ve ithal kömüre bağımlılık azaltılmadığı, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmediği müddetçe fiyatlar artmaya devam edecektir” diye konuştu.
Kamunun zararına olan özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarından vazgeçilmesi gerektiğini altını çizen Barış Coşgunsu, elektrik fiyatlarının artmaması için üretim, iletim, dağıtım ve perakende olarak ayrıştırılan hizmetlerin bütünleşik bir yapı içerisinde sunumunu mümkün kılacak kamusal bir örgütlenmenin hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi.
Elektriğin tüm halkın kullanmak zorunda olduğu bir değer, bir hak olduğuna dikkat çeken Coşgunsu, “Elektrik ve doğalgaza yapılan yüksek zamlar derhal geri alınmalıdır. Fahiş enerji zamları, halkımızın gündelik yaşamı ve sanayi üretimi kadar, tarım ve gıda sektörünü de olumsuz etkilemektedir. Mazot, gübre, ilaç, yem ve tohum gibi temel girdilerde yaşanan fahiş artışlar, gıda üretiminde azalışa sebep olarak tüketiciye zamlı fiyat olarak yansıyacak ve hayat pahalılığını katlayarak artıracaktır” ifadelerine yer verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
hafif kar yağışlı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@