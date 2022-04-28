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Coşgunsu: “Kaçak yapılarla mücadele tavizsiz yapılmalı”

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, kaçak yapılarla her zaman mücadele edilmesi ve hiç bir şekilde taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Güncel 28.04.2022, 20:43
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Coşgunsu: “Kaçak yapılarla mücadele tavizsiz yapılmalı”

Kaçak yapıyla mücadeledeki ciddiyetsizliğin, yandaşa, arkadaşa ve kendi iş adamına göz yummanın Belediye’nin kaçak yapılarla ilgili mücadelesini ortaya koyduğunu vurgulayan Coşgunsu, “Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın son zamanlarda Çomar Barajı içme suyu havzasında yapmış oldukları kaçak yapılaşma ile mücadele şovlarını yerel basınımızdan ve sosyal medyadan izliyoruz” dedi. 
Aynı zamanda Çorum merkezde kullanma ruhsatı almış olan villaların genelinin ruhsat sonrası kaçak yapılaşmasının ve ruhsatsız yapıların bu denli çok oluşunun bu konudaki ciddiyetin en önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu, “Kaçak yapı ile mutlak mücadele edilmeli ve hiç bir şekilde taviz verilmemelidir. Fakat Çomar Barajı’nda yapılan kaçak yapı ile mücadele bir kaç yapıyı yıkarak, buradaki bir kaç vatandaşı mağdur ederek, bunu da şova dönüştürerek bu işler olmaz” diye konuştu.

İçme suyu havzası koruma alanı olarak nitelendirilen, maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 300 metre alan içerisinde değil yapılaşma çivi dahi çakılamayacağının altını çizen Coşgunsu, “Bu alan kısmen veya tamamen kamulaştırılması gereken bir alandır. Mevzuatta mevcut yapıların korunması hükmü bulunsa bile bu hüküm baraj yapımından önceki yapıları kapsamaktadır. Çomar Barajı 1974-1977 yılları arasında yapıldığı için bugünkü yapıları kapsamamaktadır. İmar Barışı kapsamında ruhsatlandırılan içme suyu havzasındaki diğer yapılar içinde bu ruhsatların bir hükmü yoktur, bir dilekçe ile iptal edilebilir” şeklinde konuştu.
Kaçak yapıyla mücadele edilecekse şayet, buna içme suyu havzasında bulunan 10 adet kaçak yapıyı yıkmak ile başarılamayacağına dikkat çeken Coşgunsu, “Burada göz yumulan yaklaşık 350 tane yapıda yasal olmadığına göre, bu kaçak yapılar ile mücadele edilememesinin sebebi nedir?  Bu havzada kaçak olduğu gerekçesi ile yıkılan  yapıların yapımından sonra, 3-5 metre yüksekliğindeki taş istinat duvarları yapılan, parseller kaçak yapı statüsüne girmez mi? Kaldı ki üzerlerinde temelleri atılmış kaba inşaatları de mevcut durumda olan yapılardan bahsediyoruz. Burada şaibeye yol açmadan topyekün bir çalışma yapılmalı ve hiç kimse mağdur edilmemeliydi. Burada uygulanan çifte standardı, usulsüzlüğü ve adaletsizliği hiç kimseye  anlatamazsınız” ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)
 

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