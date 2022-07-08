Coşgunsu: “Bayramlar, geçmişten geleceğe bir köprü niteliği taşıyor”

Coşgunsu mesajında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinleştiği, dargınlıkların unutulduğu çok özel günler olduğunu söyledi. Dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlarda sevgi ve saygının daha fazla ön plana çıktığını belirten Coşgunsu “İçerisinde pek çok güzelliği barındıran bayramlar asırlardır süregelen en önemli manevi değerlerimizden biridir. İnsanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygu ve düşüncelerle buluşturan, umut, sevgi ile birlik ve beraberliği sağlayan bu özel günler adeta geçmişten geleceğe bir köprü niteliği taşıyor. Bu bayramda da, birbirimize her zamankinden daha sıkı sarılarak, kaygıların ve sıkıntıların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir bayram geçireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu bu müstesna bayram günlerinde bayram sevincini hep beraber yaşamamız gerektiğini kaydeden Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu sözlerini şöyle sürdürdü. “Bu duygu ve düşüncelerle, bizi asırlardır olduğu gibi birbirimize sıkıca bağlayan, aşımızı, ekmeğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi paylaştığımız nice bayramlara ulaşmak dileğiyle, başta milletimizin olmak üzere tüm İslam Alemi’nin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın tüm dünya için huzur ve barış getirmesini diliyorum”

(Haber Merkezi)

