Çorum’un yüzünü ağartan bir “Peri”
Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası’nın “3 çember 2 labut aleti” kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak tüm Türkiye’yi sevince boğan Ritmik Jimnastik Milli Takımımızın sporcularından biri de, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi üst düzey görevler de bulunmuş olan Çorum’un efsane matematik öğretmeni, merhum İrfan Berker’in torunu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa Berker’ın kızı Peri Berker…
Güncel 04.12.2020, 23:33
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Maya Koleji son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Peri Berker’in başarısı, Çorumlu hemşehrilerini de sonsuz onurlandırdı ve yüzlerini ağarttı. Peri Berker’in annesi, Endokrinoloji Uzmanı Prof.Dr. Dilek Berker, ablası ise 26 yaşındaki Mimar Beril Berker…Beril Berker de Jimnastik Milli Takımı Yardımcı Antrenörü.
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