Çorum’un yüzünü ağartan bir “Peri”

Maya Koleji son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Peri Berker’in başarısı, Çorumlu hemşehrilerini de sonsuz onurlandırdı ve yüzlerini ağarttı. Peri Berker’in annesi, Endokrinoloji Uzmanı Prof.Dr. Dilek Berker, ablası ise 26 yaşındaki Mimar Beril Berker…Beril Berker de Jimnastik Milli Takımı Yardımcı Antrenörü.