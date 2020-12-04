Son Dakika

Çorum’un yüzünü ağartan bir “Peri”

Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası’nın “3 çember 2 labut aleti” kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak tüm Türkiye’yi sevince boğan Ritmik Jimnastik Milli Takımımızın sporcularından biri de, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi üst düzey görevler de bulunmuş olan Çorum’un efsane matematik öğretmeni, merhum İrfan Berker’in torunu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa Berker’ın kızı Peri Berker…

Güncel 04.12.2020, 23:33
115
Çorum’un yüzünü ağartan bir “Peri”

Maya Koleji son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Peri Berker’in başarısı, Çorumlu hemşehrilerini de sonsuz onurlandırdı ve yüzlerini ağarttı. Peri Berker’in annesi, Endokrinoloji Uzmanı Prof.Dr. Dilek Berker, ablası ise 26 yaşındaki Mimar Beril Berker…Beril Berker de Jimnastik Milli Takımı Yardımcı Antrenörü.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 05 Aralık 2020
İmsak 06:10
Güneş 07:40
Öğle 12:35
İkindi 14:59
Akşam 17:20
Yatsı 18:45

Gelişmelerden Haberdar Olun

@