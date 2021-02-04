“Çorum’un yüzde 20’si sosyal yardıma muhtaç”

Tuncay Yılmaz, yaptığı açıklamada; halkın zor bir süreç yaşadığının altını çizerek, belediye yönetiminin israf, adam kayırma, yandaşlara peşkeş çekme, torpilli işe alımlar gibi yanlışlıklara son vermesini istedi.

Tuncay Yılmaz’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Çorum’da 2020 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 113 bin 809 adet başvuru yapıldı. 2019 verilerine göre 536 bin nüfusu bulunan Çorum’un neredeyse yüzde 20’sinin sosyal yardım için başvuruda bulunduğu görülüyor.

2019 verilerine göre 536 bin nüfusu bulunan Çorum’un 5’te 1’inin yardım için talepte bulunduğu görülüyor.

İŞKUR İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Çorum'da 18 bin 156 kayıtlı işsiz bulunuyor.

İŞKUR İl Müdürlüğü, 2020 yılına ait verileri açıkladı. Kurumda kayıtlı 37 bin 343 kayıtlı iş gücü bulunurken, toplamda 18 bin 156 kişinin kayıtlı işsiz olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca işsizlik ödeneğine başvuran 10 bin 614 kişiden 2 bin 53'ü almaya hak kazandı.

Sayın Belediye yönetimine soruyoruz:

Bu zamana kadar itiraz ettiğimiz her konuda mutlaka ya israf var, ya yandaşlara milletin parasını peşkeş çekme var, ya torpille kendi yandaşlarını, gelinlerini, damatlarını, oğullarını, kızlarını alma var.

Halkın ne durumda olduğunu sizin bürokratlarınız itiraf gibi açıklıyor. Ne CHP zihniyeti açıklıyor bunları, ne de size muhalif birileri. Halk sefaletle, işsizlikle cebelleşirken sizin aklınız hala acaba nasıl her attığımız adımı ranta çeviririz.

Soruyoruz:

Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?

CHP sorduğu için buna da cevap vermezsiniz ama bunu sadece vicdanlarınıza cevaplasanız yine yeter.” (Haber Merkezi)