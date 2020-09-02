“Çorum’un yumurta üretimindeki payı yüzde 3.5”

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum’un Türkiye’de yumurta tavukçuluğunda önemli bir yere sahip olduğunu, yumurta üretimindeki payı yüzde 3,5 olan Çorum’da yaklaşık 5 milyon tavuk bulunduğunu dile getirdi.

Çorum Yumurta A.Ş. aracılığıyla Çorum’dan yurt dışına yumurta ihracatı gerçekleştirildiğini kaydeden Sarı, geçtiğimiz yıl üretilen 700 milyon adet yumurtanın iç pazara sunulurken, 16 milyon 125 bin adet yumurtanın Azerbaycan, Gürcistan ve Irak gibi ülkelere ihraç edildiğini vurguladı. Sarı, "Sektördeki girişimcilerimiz yaptıkları yatırımlarla ülke ekonomisine büyük katkılar sundu. Yumurta üretim sektörünün gelişmesiyle birlikte yatırımcılarımızda kapasitesi yüksek modern tesisler inşa etti. Türkiye’de Afyonkarahisar, Konya, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir Ankara ve Kayseri’den sonra yumurta üretiminde Çorum 9. sırada yer almaktadır. Maliyetler noktasında da üreticilerimiz kendi imkanlarıyla kendi yemlerini üreterek maliyetleri aşağı çekmek için gayret göstermektedir” dedi.

Sarı, kentte faaliyet gösteren 40 işletmede üretilen yumurtalardan yurt dışına ihraç edilen 16 milyon 125 bin adet yumurtadan 201 bin 909 dolar gelir elde edildiğini ifade etti.

İl Müdürü Sarı, Çorum Yumurta A.Ş. yönetim kurulu üyesi Reha Kip’e ait Kip Tavukçuluğu da ziyaret etti.

Reha Kip’ e ait Kip Tavukçuluğun İlimizde en modern şartlarda el değmeden tasnif ve paketleme üniteleri ile Avrupa standartlarında 500 bin adet tavuk kapasitesi ile çalışmakta olan örnek bir işletme olduğunu dile getiren Sarı, “Çorum geçmişten beri yumurta tavukçuluğunda söz sahibidir. Bizim amacımız bu işletmeleri devamlı destekleyerek Çorum'a fayda sağlamaktır” dedi.

Kip Tavukçuluk işletmesindeki ziyarete Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da hazır bulundu. Mehmet Sayan; Oda olarak üreten ve üretmeye devam eden yetiştiricilerin yanında olduklarını ve desteklerinin sınırsız olduğunu kaydetti. (Haber Merkezi)