Çorum’un yöresel yemekleri Fox TV ekranlarına taşındı
Katıldığı yemek programlarında Çorum mutfağını tanıtan, yöresel yemeklerimizi ve kültürümüzü tüm ülkeye duyuran hemşehrimiz Usta Öğretici Şef Aylin Memik Çağla Şikel’in sunduğu Çağla İle Yeni Bir Gün isimli programa konuk oldu.
Fox TV ekranlarından yayınlanan Çağla İle Yeni Bir Gün programına katılan Çorumlu Blogger Yazarı, Çocuk ve Doğum Fotoğrafçısı ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Aylin Memik, birbirinden farklı lezzetleri izleyenlerin beğenisine sundu. Konuk olduğu programlarda leblebilimutfak instagram sayfasında paylaştığı tariflerden de hazırlayan Aylin Memik, programda İskilip dolması, Çorum mantısı, yufka ekmeği, Bayat turşusu ve leblebi çeşitlerini tanıttı.
Çorum’a özel kırk kat baklava nasıl açılır izleyicilerle paylaşan Memik, ayrıca ekranlarda leblebi helvası ile kuru mantı yaptı.
Öte yandan programın diğer konuğu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, leblebinin şaşırtıcı 7 faydasını anlattı. Aksoy, “Leblebi anne sütünü artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Uzun süre tok tutar. Kolesterolü dengeler. Cilt hücrelerini yeniler. Kan şekerini düzenler. Kemik gelişimini destekler” dedi.
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