Çorum’un YKS’deki durumu görüşüldü

Merkezde buluna liselerin müdürleri ile üç oturum halinde yapılan toplantıda 2020 yılı YKS’de öğrencilerin AYT, TYT ve yabancı dil ortalamaları değerlendirilirken, sözel ve sayısal derslerde okulların net ortalamaları YKS sayısal veriler üzerinden ele alındı.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Geylani, okul müdürlerine YKS istatistik veriler hakkında bilgilendirme yaparak, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Sarı, YKS sayısal verilerin okullarda zümre başkanları ile değerlendirilmesinin, öğrencilerin kayıplarını nerelerde yaşadıklarını, derslerdeki eksik yönlerinin tespitinde faydalı olacağını belirtti.

Yakup Sarı, başta sayısal verileri hazırlamada görevli Ölçme Değerlendirme Merkezi personeline ve gayretli ve özverili çalışmalarda bulunan okul müdürlerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)