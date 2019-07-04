Çorum’un yatırım ve projeleri görüşüldü

Bilindiği gibi AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve Belediye Başkan Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Lemzi Çöplü’den oluşan heyet Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü ziyaret etmişti. Heyetin burada Çorum için hayati öneme sahip projelerden biri olan Atık Su Arıtma Tesisi’ni ele aldığı, Bakan Kurum’un talimatı ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehrali Ecer ile kentsel dönüşüm sorunları hakkında da Bakanlık Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen’le de verimli bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Heyet ziyaretlerine daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı ile devam etti. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile biraraya gelindiği ve bakanlık bürokratlarının da katılımıyla ilimizin tarım, orman ve su yatırımlarının ele alındığı vurgulandı. Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Personel Genel Müdürü İrfan İçöz ve Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş da hazır bulundu. Toplantıda Çorum' da yapımı devam eden ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)