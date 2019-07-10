Çorum’un Volkswagen umudu yok olmuş değil

Volkswagen, Bulgaristan ile Türkiye arasında bir tercih yapacaktı. ÇORUM HABER tercihin Türkiye ve seçilecek yerin de Çorum olması gerektiğini sağlam gerekçelerle savunurken, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da, Çorum’un bu talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar ulaştırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkswagen CEO’su Herber Diess’le görüşüp ibrenin Türkiye’ye dönmesini sağladı. Almanlar, Türkiye’de üretecekleri otomobillerle Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarlarına girmeyi hedefliyorlardı. Pek çok il bu yatırımı kazanmak üzere harekete geçmişti, ama Çorum hâlâ güçlü biçimde masadaydı.

Ne var ki, yerel basının sorunlarını ifade etmeye çalıştığımız 9 Temmuz 2019 günlü yazımızda belirttiğimiz gibi, yine ayakları yere basmayan bürokratlar ve danışmanlar devreye girdi, Almanların uzun süreli vergi muafiyeti gibi ağır şartlar öne sürmelerini gerekçe göstererek olumsuz bir tutum içine girdiler. Firma da, bedelsiz yerin yanı sıra 10 yıl vergi muafiyeti tanıyan Bulgaristan’ı düşünmeye başladı.

Oysa, Volkswagen açısından Türkiye, coğrafi konumu itibariyle daha uygundu. Çorum ise, 1 milyon 100 bin metrekarelik hazır arsası ve kuzey-güney, doğu-batı akslarının kesişme noktası olarak Anadolu’da en uygun yerdi.

Volkswagen’in, vergi vermese bile, sağlayacağı 5 bin civarında istihdamla, yaratacağı binlerce yan sanayi kuruluşuyla ülke ekonomisine katkıları çok büyük olacaktı. Fabrika hiç kurulmayınca, vergi zaten alınamayacağı gibi, diğer ekonomik katkılarından da Türkiye mahrum kalacaktı ya.

Bu gerçeklerin ışığında, Volkswagen’le yeniden bir anlaşma zemini yaratılabileceğine ve yatırımın yönünün, -Almanlar için de cazip olduğu üzere- Türkiye’ye döndürülebileceğine inanılıyor. Yine bu takdirde Çorum’un şansının azımsanamayacak kadar yüksek olduğu biliniyor. Dolayısıyla, ÇORUM HABER, Volkswagen umudunu sonuna kadar korumakta ve gelişmeleri yakından izlemekte kararlı.