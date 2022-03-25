Çorum’un vekil sayısı değişmedi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ülkenin son nüfusunu açıklamasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da milletvekili sayılarında düzenlemeye gitti. Buna göre İstanbul ve Bayburt’un milletvekili sayısı bir artarken, Muş ve Eskişehir’in ise milletvekili sayısı 1’er azaldı.
Güncel 25.03.2022, 19:13
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TÜİK’in 4 Şubat 2022 tarihi itibariyle Türkiye’nin nüfusunu 84 milyon 680 bin 273 kişi olarak açıklamasının ardından Yüksek Seçim Kurulu illerin milletvekili sayısında yeniden düzenlemeye gitti. Yapılan milletvekili dağılımına göre Eskişehir ve Muş’un milletvekili sayısı 1 azalırken İstanbul 1’inci bölgede 1 ve Bayburt’ta 1 olmak milletvekili sayısı arttı.
Yapılan hesaplamaya göre 7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir’in milletvekili sayısı 6’ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3’e düşmüş oldu. 600 milletvekili koltuğu bulunan TBMM’de yapılan düzenlemenin ardından İstanbul’un 97 olan milletvekili sayısı 98’e, Bayburt ise 1’den 2’ye yükseldi.
(AA)
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