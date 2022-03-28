Çorum’un vaka sayıları düşüyor

Ocak ayından beri rekor seviyede seyreden vaka sayıları neticesinde uzun süre vaka oranı en yüksek 10 il içerisinde yer alan Çorum’da üç haftalık süreçte büyük bir düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın sosyal medyadan paylaştığı 12-18 Mart’a ait verilere göre Çorum’da geçen hafta yüz bin kişide 343,92 olan haftalık vaka sayısı, bu hafta büyük bir düşüş göstererek 192,29 oldu.

(Volkan SINAYUÇ)