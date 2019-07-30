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Çorum’un üstat aşçılarının tarifleriyle ÇORUM LEZZETLERİ

Gastronomi, günümüzün en gözde ilgi alanlarından biri. Öyle ki, başlıbaşına büyük bir sektör olmasının yanında, çok önemli bir bilim dalı haline de geldi.

Çorum’un üstat aşçılarının tarifleriyle ÇORUM LEZZETLERİ

Gastronomi, günümüzün en gözde ilgi alanlarından biri. Öyle ki, başlıbaşına büyük bir sektör olmasının yanında, çok önemli bir bilim dalı haline de geldi.

30 Temmuz 2019 Salı 22:02
Çorum’un üstat aşçılarının tarifleriyle ÇORUM LEZZETLERİ

Zira, “yemek için yaşama” gibi iddialı bir tanım kullanılmasa bile, “damak zevki”, “yaşamak için yeme” kavramını çoktan geride bıraktı.

İnsanlar şimdi, farklı lezzetleri tatmak, yemekten zevk almak istiyor.

“Mide ile ilgili” veya “beslenme kuralı, yöntemi” ya da “yemek kültürü” gibi anlamlar ifade eden “gastronomi” günümüzde özel turizm hareketlerine gerekçe oluşturmaya başladı. Kültür turizminin içinde, “gastronomi turizmi” de artık önemli bir yer işgal ediyor.

Çorum Mutfağı’nın zenginliğinin ise, giderek daha fazla fark edildiğine, aranır hale geldiğine tanık olunuyor.

Nitekim, Çorum’a özgü yemekleri sunan lokantalar artmaya başladığı gibi, klasik lokantaların mönülerinde de zaman zaman yöresel çorba, yemek, tatlı türleri yer alıyor.

Hele de Çorum’un zengin hamur işi çeşitleri…

Arkadaşımız Esra Esen, “Çorum Mutfağı” gibi iddialı bir başlık düşünmemekle birlikte, Çorum’un tanınmış aşçılarının yemek veya tatlı tarifleri ile bu konuya bir pencere açmak istiyor.

Esra Esen’in görüşeceği üstat aşçıların tariflerini, yarından itibaren gazetemizde bulacaksınız.

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