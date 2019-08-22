ÇORUM’UN ÜSTAT AŞÇILARININ TARİFLERİYLE ÇORUM LEZZETLERİ

Katipler Konağı’nın yöresel Çorum yemeklerinin aşçısı Ayşe Yaşar ve Katipler Konağı işletmecilerinden, yöresel yemeklerin sorumlusu Hatice Çakır, Çorum’a özgü Çatalaşı çorbası, Çorum kuru mantısı, etli yaprak sarması, turşu ve has baklava tarifi verdiler.

23 yıldır Katipler Konağı’nda yöresel yemeklerin aşçılığını yapan Ayşe Yaşar, ülkenin dört bir yanından binlerce kişiyi hayran bırakan bu lezzetlerin evde de kolayca yapılabileğini belirterek, tariflerini okurlarımıza en yalın hali ile anlattı.

ÇATALAŞI

Malzemeler:

Yarım su bardağı yeşil mercimek, yarım su bardağı ıslanmış yarma, 2 buçuk kaşık köy tereyağı, birer çay kaşığı toz biber, nane ve tuz, 3 bardak su, 1 orta boy soğan.

Hazırlanışı:

Tereyağı ile birlikte küp küp doğranmış soğan kavrulur. Baharatlar eklenir ve sıcak su ile birlikte mercimek ve yarma da dahil edilip 40 dk kaynatılır. Tereyağlı ve biberli sos üstüne ekilir, yanında köy yufkasına sarılmış soğanlı çökelekli dürüm ile servis edilir.

KURU MANTI

Malzemeler:

Hamur için 5 su bardağı un, 2 buçuk su bardağı su ve 2 tatlı kaşığı tuz. İç harcı için 200 gr kavrulmuş kıyma, yarım demet maydanoz, 1 çay kaşığı karabiber. Birer kaşık tereyağı ve sıvı yağ.

Hazırlanışı:

Hamur yoğurulup hazırlandıktan sonra 30 dk dinlenmeye bırakılır. Oklava ile 2-3 yufka kalınlığında açılır ve yuvarlak şekilde çay bardağı yardımıyla hamurlar kesilir. Hazırlanılan iç hamurların içine koyulur bükülür ve yağlanan tepsiye dizilir. İki tarafı da kızartıldıktan sonra mantılar isteğe göre et ve tavuk suyu üzerine dökülerek servis edilebilir.

ETLİ YAPRAK SARMASI

Malzemeler:

300 gr yağlı kıyma, 1 su bardağı pirinç, 2 adet rendelenmiş domates, 3 orta boy soğan, yarım demet taze nane, yarım demet maydanoz, 1 çorba kaşığı ev biber salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, 150 gr iç yağ, karabiber, tuz, 70 adet salamura yaprak, yoğurt, tereyağı, pul biber.

Hazırlanışı:

Yapraklar tuzundan arındırılır ve sıcak suda kaynatılır. İç hazırlığı kıyma, domates, pirinç, soğan, yeşillikler ve baharatlar harmanlanarak hazırlanır. Yapraklar sapından ayrılır ve sarma işlemi göz kararı yapılarak tencereye dizilir. 2 bardak su eklenip 30 dk pişirilir. Üzerine yoğurt dökülerek servise hazır hale gelir.

ÇORUM TURŞUSU

Malzemeler:

Kiraz, erik, salatalık, havuç. İsteğe bağlı sebze ve meyve eklenebilir.

Hazırlanışı:

1 litre suya 1 çay bardağı sirke, 2 çay kaşığı tuz eklenir. Sebzeler birbirine bastırılarak kavanoza koyulur ve turşu döndükten sonra servis edilir.

HAS BAKLAVA

Malzemeler:

Hamur için 2 adet yumurta, 1 su bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, yarım limon, tuz, aldığı kadar un ve mısır nişastası. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, yarım limon ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Baklavanın içi için 300 gr çekilmiş ceviz. Baklavanın üzerine kızarması için 200 gr tereyağı.

Hazırlanışı:

Hamur yoğurulur ve 3 saat dinlendirilir. Nişasta ile beraber hamur olabildiğince ince açılır. Yağlanan tepsiye ince açılmış hamurların ilk 20 katı serilir ve tereyağında kavrulmuş cevizler ekilir. Üzerine 20 kat açılmış hamur daha serilir. Kesim işlemi yapılır ve üzerine tereyağı dökülür. 140 ila 150 derece arasında yavaşça kızardıktan sonra üzerine şerbet dökülür ve servise hazır hale getirilir.