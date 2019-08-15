Çorum’un üstat aşçılarının tarifleriyle ÇORUM LEZZETLERİ

Hem yöresel, hem modern yemeklerin ehli olan Erkan Şef, ÇORUM HABER okurlarıyla, kendi “özel”i olan Çorum’a özgü süzme yoğurt yatağında kurutulmuş kara kabak ve zıkkım turşusunun tariflerini de paylaştı.

Dalgıçlar’ın mutfak şefi Erkan Akdeniz, okurlarımıza, tavuklu buğday çorbası, başlangıç olarak süzme yoğurt yatağında kurutulmuş kara kabak, ana yemek olarak keşkekli kuzu fırın ve özel tarif olarak da zıkkım turşusunu anlatacak.

TAVUKLU BUĞDAY ÇORBASI

Malzemeler (4 porsiyon için): 250 gr. beyaz buğday, 150 gr. kuru börülce, 150 gr. nohut, 130 gr. tavuk, 1 adet orta boy kuru soğan, 4 diş sarımsak, 1 adet kapya biber, ev yapımı biber salçası, tereyağı ve tuz.

Yapılışı: Buğday ve nohut bir gece öncesinden ıslatılır. Yarım litre suda buğdaylar tencerede haşlanırken tavuk göğüsleri de atılır ve 40 dakika pişirilir. Haşlanan tavuğun didilmesinin ardından tüm bakliyatlar ve tavuk aynı tencerede birleştirilir ve tuz ekilir. Sarımsak, soğan, kapya biber ve tereyağının kavrulduğu tavaya salça da eklenir. Yağda kavrulan malzeme kaynayan bakliyatların içine atılır. Karıştırılıp kısık ateşte 20 dk pişirilmesinin ardından servise hazır hale gelir.

SÜZME YOĞURT TABAĞINDA KURUTULMUŞ KARA KABAK

Malzemeler: 150 gr. kurutulmuş kara kabak, 1 adet kapya biber, 1 adet çarliston biber, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı biber, bir tutam maydanoz, 70 gr. sıvı yağ ve 300 gr. süzme yoğurt.

Yapılışı: 2 bardak suda 150 gr kurutulmuş kabak 5 dakika haşlanır. Süzüldükten sonra, tavada ince doğranan biber, sarımsak yağda kavrulurken üzerine atılır. Önceden servis tabağına hazırlanan süzme yoğurt tabağa yayılır ve sotelenen malzeme üzerine dökülür. Üzerine ince kıyılmış maydanoz ekilerek servise hazır hale gelir.

KEŞKEKLİ KUZU FIRIN

Keşkek için malzemeler:

300 gram aşurelik buğday, 100 gram nohut, 5,5 su bardağı su, 60 gram tereyağı, tuz.

Tarifi: Bir gece önceden ıslatılmış nohutları ve yarma buğdayları büyük bir tencereye koyalım, üzerine tavuk suyunu, iri iri doğradığınız soğanı ve biber salçasını ilave edelim. Tuz ve kimyonu da ektikten sonra tavuk suyunu malzemelerin üzerini geçecek şekilde dökelim ve pişmeye bırakalım.

Keşkeği pişene kadar karıştırmayın, piştiğini anlamak için nohut veya buğdayların tadına bakın. Piştikten sonra altını kapatın ve karıştırmaya başlayın. 10 - 15 dakika boyunca malzemeleri birbirine karıştırın ve hafif sulu bir yapıda bırakın. Dilerseniz üzerine tereyağı eritip dökebilirsiniz.

Kuzu fırın için malzemeler: 600 gr kuzu incik, 1 adet soğan, 5 diş sarımsak, 200 gr. tereyağı ve tuz.

Tarifi: Fırın tepsisine 600 gr incik konulur. Tepsinin etrafına soğan, sarımsak isteğe göre defne yaprağı dizilir. Tuz ve 1 kaşık tereyağı atılır. Tepsinin dibinden 2 parmak su geçecek kadar su ilave edilir. Üstü folyo ile kapatılarak 230 derecede 120 dakika pişmeye bırakılır.

Servis tabağına alınmış keşkeğin üzerine kemiğinden ayrılan incikler konulur ve servis edilir.

ZIKKIM TURŞUSU

Malzemeler: Mevsiminde kızarmış yarım kilo etli domates, 100 gr. cin biberi, 5 diş sarımsak, 1 çay bardağı sirke, 1 çay bardağı limon suyu, yarım çay bardağı su, bir tutam maydanoz, 1 tatlı kaşığı sumak ve 1 tatlı kaşığı tuz.

Tarifi: Domates, 100 gr. cin biberi, 5 diş sarımsak makinada çekilir veya rendelenir. Malzemeler bir kaba dökülür ardından içine sumak, tuz ve maydanoz katılıp karıştırılır.

Cam kavanoza malzemeler boşaltılır sirke, limon suyu ve su eklenip karıştırılır. Hava ve boşluk olmayacak şekilde kapatılır. 3 gün sonra turşu servise hazırdır.

Erkan Usta, arkadaşımız Esra Esen ve Dalgıçlar Otel’in Restoran Müdürü Muammer Kara ile birlikte…