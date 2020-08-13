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Çorum’un unlu mamulleri müzikli kafe ile buluşuyor

Sektöründe “marka” haline gelen “Mutlum Unlu Mamuller”, Yeniyol Mahallesi Sepetçi Sokak’taki işyerinde hizmetini sürdürken, cafe bölümünü de işletmeye açıyor.

Güncel 13.08.2020, 01:24
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Çorum’un unlu mamulleri müzikli kafe ile buluşuyor

2002 yılında Ulusoy Dağ Tesisleri’nde “gözlemeci” olarak başlayan meslek yaşamını bugüne kadar başarıyla sürdüren Murat Biçer, ürün ağını genişletmek suretiyle Mutlum Pasta-Börek Salonu’nda Çorum’a özgü lezzetler sunuyor.

Ürünlerinde hiçbir katkı maddesi kullanmadıklarını ve hijyen konusunda azami titizliği gösterdiklerini belirten Murat Biçer, gözleme, katmer, yanıç, Çorum baklava çeşitleri, Antep baklava çeşitleri, su böreği, kuru pasta, yaş pasta, mantı, erişte, çorbalık, köy tandır ekmeği, yufka gibi ürünleriyle toptan ve perakende hizmet verdiklerini ifade etti.

Pandemi sürecinde de ürün geliştirme çalışmalarına ara vermediklerini anlatan Murat Biçer, Çorum’da ilk olarak doğal baklava yufkası imalatına başladıklarını vurgulayarak, “Yine pandemi dönemine inat, kafe bölümümüzü de faaliyete geçirdik. 17 Ağustos Pazartesi’den itibaren belirli günlerde canlı müzik, sıra geceleri, fasıl günleri olarak ailelere, kamu personeline ve üniversite öğrencilerine yönelik hizmet sunacağız” dedi.

Kafeyi, Samsun’dan müzisyen ortağı ile işleteceklerini kaydeden Murat Biçer, Pazartesi günü ilk olarak Kazım Mercan ve ekibinin sahne alacağını da söyledi.

(Haber Merkezi)

#Mutlum Unlu Mamuller #Mutlum PastaBörek Salonu
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