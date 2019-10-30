Çorum’un uluslararası podyumda “türban tasarım şov” performansı

Salkom Kozmetik tarafından düzenlenen, 32 ülkeden tasarım firmalarının katıldığı ve yaklaşık bin kişinin izlediği uluslararası organizasyonda, Çorum figürlerini içeren tasarımlar büyük beğeni topladı.

Etkem Güzellik Salonu Sahibi Tuğba Satıcı, Çorum’dan Nur Doğan (Hanımeli Güzellik Salonu), Reyanet Bozdağ (Sungurlu), Gülden Çağrı (Ankara), Memnune Esenceli (Kahramanmaraş), Çiğdem Çuhadar (Konya) ve Etkem’in mankenleri Esra Öz, Cansel Keleş ve Arife Doğan’la ekip halinde etkinliğe katıldıklarını belirterek, sahne koreografisini ve kıyafet düzenini kendisinin oluşturduğunu söyledi.

Çorumspor’un renkleri kırmızı ve siyahı zellikle öne çıkardıklarını da belirten Tuğba Satıcı, “Mankenlerimizin sunduğu kıyafetlerde ve renk seçiminde, Çorum’a özel bir hava oluşturabilmek için azami özeni gösterdik. Uluslararası etkinlikte Çorum adına sahne olmaktan büyük gurur duyduk” dedi.

(Selda FINDIK)