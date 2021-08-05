“Çorum’un üç şehit öğretmeni var”

İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı dördüncü olağan toplantısı Mehmet Bektaş yönetiminde yapılan oturumla gerçekleşti. Bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda Batman’ın Kozluk İlçesi’nde şehit edilen Çorumlu Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın şahadetinin 4.’ncü yılında anıldı. İlimizde başta Özel İdare ve Milli Eğitim olmak üzere şehit ve gazilerin isimlerinin yaşatılması için yapılan çalışmalarla ilgili verilen önergeyi ele alan Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu’nun raporunu Mehmet Kaplan üyelerin bilgisine sundu.

Komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda ilimiz merkez ve ilçelerinde resmi kayıtlara göre 3 şehit öğretmenin ve 15 Temmuz’da da bir gazi öğretmenin bulunduğunu dile getiren Mehmet Kaplan, şehit ve gazilerin isimlerinin gerek okulları, gerek park ve kültür merkezleri olmak üzere yaşatıldığını, her ortamda özgeçmişleri ile gelecek kuşaklara tanıtılmaya devam edildiğini, kabirleri başında anma etkinlikleri yapıldığını açıkladı.

Toplantıda daha sonra ülkemizde yasalarla kurulan derneklerin faaliyetleri ve İl Özel İdaresi’nin derneklere katkıları konusunda verilen önerge sonrası Aile ve Engelliler Komisyonu’nun raporunu da Ekrem Yıldırım üyelerin bilgisine sundu.

(Eray UZUN)

