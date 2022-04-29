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Çorum’un üç aylık ihracatı 473.5 milyon dolara ulaştı

Çorum’un üç aylık ihracatı 473 milyon dolara ulaşırken; ihracat ise 566 milyon dolar oldu. 

Güncel 29.04.2022, 18:56
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Çorum’un üç aylık ihracatı 473.5 milyon dolara ulaştı

Türkiye’de geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat yüzde 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.   
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat yüzde 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 60 milyar 201 milyon dolar, ithalat yüzde 42,0 artarak 86 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart’ta enerji ürünleri ve altın hariç ihracat % 18,6, ithalat % 9,2 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Mart ayında % 18,6 artarak 17 milyar 959 milyon dolardan, 21 milyar 292 milyon dolara yükseldi. Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat % 9,2 artarak 19 milyar 615 milyon dolardan, 21 milyar 429 milyon dolara yükseldi. 
DIŞ TİCARET AÇIĞI
YÜZDE 75,1 ARTTI
Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,1 artarak 4 milyar 666 milyon dolardan, 8 milyar 169 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mart ayında yüzde 80,2 iken, 2022 Mart ayında yüzde 73,5'e geriledi. Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 138,5 artarak 11 milyar 74 milyon dolardan, 26 milyar 406 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mart döneminde yüzde 81,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,5'e geriledi. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  2022 yılı Mart ayı dış ticaret verilerine göre Çorum Mart ayında 152,8 milyon dolar ihracat ve 284,8 milyon dolar ithalat yaptı. Bu rakamlarla üç aylık ihracatımız 473 milyon 466 bin dolara çıkarken, ithalat ise 566 milyon 255 bin dolara yükseldi. 
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Samsun’da Mart ayında ihracat 149,3 Milyon Dolar, ithalat 111,2 Milyon Dolar, Tokat’ta ihracat 3,9 Milyon Dolar, ithalat 1,9 Milyon Dolar ve Amasya’da ise ihracat 11,8 Milyon Dolar, ithalat 5,2 Milyon Dolar olarak gerçekleşti. 
(Volkan SINAYUÇ)
 

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