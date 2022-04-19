Programa Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Çaylak, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü İsmail Çörüş, Turizm Haftası kapsamında hazırlanan etkinliklerin turizm bilincinin oluşması ve gelişmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Turizm bilincini tüm topluma yayabilmek için Çorum’un çeşitli yerlerinde 15 Nisan’dan bu yana 1 hafta sürecek etkinlikler yapıldığını hatırlatan Çörüş, “Sürdürülebilir turizm ancak yerli turizmin doğru şekilde devreye girmesi ile mümkündür. İnsanlarımız Çorum ve ilçelerinin tarihi kültürel yörelerini gezmeli, güzellikleri keşfetmeli” dedi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Hitit Uygarlığının başkenti olan Çorum’un dünyanın en eski kentlerinden biri olduğunu, ilk barış anlaşması Kadeş Barış Anlaşması’nın da ev sahibi olduğunu söyledi.

Çorum’un aynı zamanda Türk ulusal kültürünün en güzel ögelerini barındıran bir il olduğuna dikkati çeken Kubalı, “Yemekleriyle, giysileriyle bütün değerleriyle, gelenek ve görenekleriyle Çorum, Türkiye’nin en nadide illerinden birisidir. Çorum Valiliği olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla ve aynı zamanda yerel idare ve sivil toplum kuruluşları ile hep birlikte Çorum’un turizmde hak ettiği yeri alması için çalışıyoruz” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ ÇORUM’U ULUSLARARASI TANITMAK”

Çorum’u turizm açısından önde gelen illerden biri yapmaya kararlı olduklarını bildiren Kubalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim hedefimiz ulusal planda değil uluslararası planda Çorum’u tanıtmak. Bunu nasıl yapacağız? Bunu uygarlıkların en eskisi olan Hititleri tanıtarak yapacağız. İskilip Dolmasını, Çorum’un yaylalarını tanıtarak yapacağız. Osmancık taraflarına gittiğinizde dünyanın en güzel illerinden birinde olduğunuzu fark edersiniz. Çorum’da doğal hayatın yaşaması bizi turizm açısından da ileri noktalara taşıyacaktır. Bir ilin kalkınması için turizm en önemli faktördür. Turizm ulusları bir araya getirmenin temelidir.”

Programda katılımcılara Çorum Tanıtım Filmi izlettirildi.

Hitit Üniversitesi, Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali İzzet Yılmaz, “Turiste Yaklaşım ve Nezaket Kuralları” konulu konuşma yaparken, kutlama programı Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtım filmi gösterimi ile sona erdi.

(Nurdan AKBAŞ)

