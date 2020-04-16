“Çorum’un turizm potansiyeli, şehirdekilerin ortak sorumluluğu”

Çorum’un medeniyetlerin beşiği, zengin tarihi birikimi, kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yerini aldığını belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “ Yaklaşık 400 yıl boyunca hüküm sürmüş ve başkent olarak Boğazkale Hattuşa’da yerleşen, Alacahöyük/ Arinna, Ortaköy/ Şapinuva gibi benzersiz kentleri içinde barındıran, tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Mısır Kralı II. Ramses ve Hitit Kralı Muvatalli arasında yapılan Kadeş Barış Antlaşması ile de adını Mısır tapınaklarına yazdıran bir nüshasının Birleşmiş Milletler binasına asılacak kadar önemli bir tarihi geçmişi olan Hitit Medeniyeti’nin mirasına sahip olmak gerçekten gurur verici” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı “ Sadece Hititlerle kalmayıp Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin zenginliğine de sahip olan Çorum, Ortaköy İncesu Kanyonu ve Kybele’si ile doğa harikasına, İskilip Kaya Mezarları, Laçin Kapılıkaya gibi eşsiz anıtsal zenginlikleri ile de ön plana çıkan bir merkez konumundadır. Tabii ki neye sahip olduğumuzdan çok, bunları ne kadar tanıttığımız ve tanıdığımız da önemlidir. Günümüzde turizmde yaşanan dinamizmi şehrimize taşımak, şehrimizin turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek başta halkımız olmak üzere şehrin tüm paydaşlarının ortak sorumluluğudur” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zor süreçte Koronavirüs Pandemisi ile ilgili alınan kararlar kapsamında bir müddet bu güzelliklere hasret kalınabileceğini, fakat Türkiye’nin bilindiği üzere her türlü zorluğu birlik ve beraberlik içinde atlattığını ve daha da kenetlenmiş olarak yeniden vücut bulduğunu kaydetti. Ahlatcı, “Bu duygu ve düşüncelerle başta turizm sektörü mensupları ile bu alanda hizmet üreten tüm kurum ve kuruluşlarımıza değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve Turizm Haftalarını kutluyorum” dedi.(Haber Merkezi)