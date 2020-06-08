“Çorum’un tüm renklerini birlikte kucaklıyoruz”

Köy ve mahallelerde içme suyu kullanım oranının %99.6, kanalizasyon yapım oranının %99.7, çöp toplama oranının ise %100 olduğunu söyleyen Günay, Karagöz Köyü’nün kanalizasyon istemediğini, Sungurlu’nun bir köyünde ise köyün taşınacak olması nedeniyle kanalizasyon yapılmadığını anlattı.

Meclis başkanı olduğundan beri tarafsızlığını koruduğunu ifade eden Osman Günay, 22 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yapıldığını bu görüşmede Çorumla ilgili bilgiler verdiğini ifade ederek, CHP Grup Başkan vekilinin verilen bilgilerin doğruluğunun bulunmadığı yönünde açıklamalarda bulunduğunu kendisini bu konuda kınadığını söyledi. Verilen bilgilerin İl Özel İdaresi’nin verilerine bakılarak ifade edildiğine dikkat çeken Günay, “Çorum gömleği Yıldız hanıma dar gelmiş olacak ki Ankara gömleği giymek istemiştir. Yaptığı açıklamanın CHP’li üyeleri bağlamaz ve kendi fikridir. Çorumda ayrı gayrı yapmıyoruz dedi.

Açıklamayı bölerek söze giren İyi Parti İl Genel Meclisi üyesi Ercan Şahin ise İyi partinin meclisteki tek üyesi olduğunu belirterek, “37 meclis üyesi arasında tek olduğunu ve kendisinin de meclis üyelerinden ayırılmamasını istediğini dile getirdi.

Sözlerine devam eden İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, (A) köyüne ne yapılıyorsa (B) köyüne de aynısının yapıldığını, insanların askere beraber gittiğini, vergiyi de beraber ödediğini hatırlatarak Çorumluların birbirinden sorumlu olduğunu ve Çorum’un tüm renklerini beraber kucakladıklarını söyledi. (Haber Merkezi)