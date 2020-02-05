Çorum’un tüm ilçeleri nüfus kaybına uğradı

Merkez İlçe dışında diğer tüm ilçeler ise nüfus kaybetti.
İl düzeyinde, il ve ilçe merkezlerinin toplam nüfusu 393.522, belde ve köylerin nüfusu ise 137.342.
|
ÇORUM NÜFUS BİLGİLERİ
|
Çorum
|
2018 ADNKS NÜFUS
(31.12.2018)
|
2019 ADNKS NÜFUS
(31.12.2019)
|
Yıllık Nüfus Artışı Kişi (2019-2018)
|
Toplam
Nüfus
Artış
Hızı %o
(Binde)
|
İlçe Adı
|
Toplam
|
İl ve İlçe Merkezi
|
Belde ve Köyler
|
Toplam
|
İl ve İlçe Merkezi
|
Belde ve Köyler
|
Toplam
|
İl ve İlçe Merkezi
|
Belde
ve Köyler
|
Merkez
|
294.807
|
263.895
|
30.912
|
297.224
|
267.032
|
30.192
|
2.417
|
3.137
|
-720
|
8.2
|
Alaca
|
31.460
|
19.549
|
11.911
|
31.121
|
19.581
|
11.540
|
-339
|
32
|
-371
|
-10,8
|
Bayat
|
16.525
|
6.021
|
10.504
|
16.093
|
5.865
|
10.228
|
-432
|
-156
|
-276
|
-26,5
|
Boğazkale
|
4.175
|
1.687
|
2.488
|
3.766
|
1.283
|
2.483
|
-409
|
-404
|
-5
|
-103,1
|
Dodurga
|
6.368
|
2.701
|
3.667
|
5.931
|
2.621
|
3.310
|
-437
|
-80
|
-357
|
-71,1
|
İskilip
|
32.546
|
18.010
|
14.536
|
31.892
|
18.590
|
13.302
|
-654
|
580
|
-1.234
|
-20,3
|
Kargı
|
15.684
|
5.355
|
10.329
|
15.455
|
5.448
|
10.007
|
-229
|
93
|
-322
|
-14,7
|
Laçin
|
4.770
|
1.361
|
3.409
|
4.599
|
1.288
|
3.311
|
-171
|
-73
|
-98
|
-36,5
|
Mecitözü
|
15.655
|
4.285
|
11.370
|
14.934
|
4.218
|
10.716
|
-721
|
-67
|
-654
|
-47.1
|
Oğuzlar
|
5.483
|
2.956
|
2.527
|
5.252
|
2.876
|
2.376
|
-231
|
-80
|
-151
|
-43,0
|
Ortaköy
|
8.696
|
2.984
|
5.712
|
7.069
|
2.205
|
4.864
|
-1.627
|
-779
|
-848
|
-207,1
|
Osmancık
|
42.980
|
28.216
|
14.764
|
42.954
|
28.585
|
14.369
|
-26
|
369
|
-395
|
-0,6
|
Sungurlu
|
49.082
|
31.149
|
17.933
|
48.158
|
30.995
|
17.163
|
-924
|
-154
|
-770
|
-19,0
|
Uğurludağ
|
8.252
|
3.835
|
4.417
|
6.416
|
2.935
|
3.481
|
-1.836
|
-900
|
-936
|
-251,7
|
Toplam
|
536.483
|
392.004
|
144.479
|
530.864
|
393.522
|
137.342
|
-5.619
|
1.518
|
-7.137
|
-10,5
|
Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.
(Volkan SINAYUÇ)