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Çorum’un tüm ilçeleri nüfus kaybına uğradı

Çorum Merkez İlçe’nin (belde ve köyleriyle birlikte) toplum nüfusu 294.807’den 297.224’e çıktı. Bu nüfusun 267.032’si merkezde, 30.192’si belde ve köylerde yaşıyor.

Çorum’un tüm ilçeleri nüfus kaybına uğradı

Çorum Merkez İlçe’nin (belde ve köyleriyle birlikte) toplum nüfusu 294.807’den 297.224’e çıktı. Bu nüfusun 267.032’si merkezde, 30.192’si belde ve köylerde yaşıyor.

05 Şubat 2020 Çarşamba 00:32
Çorum’un tüm ilçeleri nüfus kaybına uğradı

Merkez İlçe dışında diğer tüm ilçeler ise nüfus kaybetti.

İl düzeyinde, il ve ilçe merkezlerinin toplam nüfusu 393.522, belde ve köylerin nüfusu ise 137.342.

ÇORUM NÜFUS BİLGİLERİ

Çorum

2018 ADNKS NÜFUS

(31.12.2018)

2019 ADNKS NÜFUS

(31.12.2019)

Yıllık Nüfus Artışı Kişi (2019-2018)

Toplam

Nüfus

Artış

Hızı %o

(Binde)

İlçe Adı

Toplam

İl ve İlçe Merkezi

Belde ve Köyler

Toplam

İl ve İlçe Merkezi

Belde ve Köyler

Toplam

İl ve İlçe Merkezi

Belde

ve Köyler

Merkez

294.807

263.895

30.912

297.224

267.032

30.192

2.417

3.137

-720

8.2

Alaca

31.460

19.549

11.911

31.121

19.581

11.540

-339

32

-371

-10,8

Bayat

16.525

6.021

10.504

16.093

5.865

10.228

-432

-156

-276

-26,5

Boğazkale

4.175

1.687

2.488

3.766

1.283

2.483

-409

-404

-5

-103,1

Dodurga

6.368

2.701

3.667

5.931

2.621

3.310

-437

-80

-357

-71,1

İskilip

32.546

18.010

14.536

31.892

18.590

13.302

-654

580

-1.234

-20,3

Kargı

15.684

5.355

10.329

15.455

5.448

10.007

-229

93

-322

-14,7

Laçin

4.770

1.361

3.409

4.599

1.288

3.311

-171

-73

-98

-36,5

Mecitözü

15.655

4.285

11.370

14.934

4.218

10.716

-721

-67

-654

-47.1

Oğuzlar

5.483

2.956

2.527

5.252

2.876

2.376

-231

-80

-151

-43,0

Ortaköy

8.696

2.984

5.712

7.069

2.205

4.864

-1.627

-779

-848

-207,1

Osmancık

42.980

28.216

14.764

42.954

28.585

14.369

-26

369

-395

-0,6

Sungurlu

49.082

31.149

17.933

48.158

30.995

17.163

-924

-154

-770

-19,0

Uğurludağ

8.252

3.835

4.417

6.416

2.935

3.481

-1.836

-900

-936

-251,7

Toplam

536.483

392.004

144.479

530.864

393.522

137.342

-5.619

1.518

-7.137

-10,5

Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

(Volkan SINAYUÇ)

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