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“Çorum’un tüm dinamikleri elini taşın altına koymalıdır”

TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram, Volkswagen’in Türkiye’ye yapmayı planladığı yatırımın ilimize kazandırılması noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, yaklaşık 5 bin kişilik istihdam sağlayacak yatırımın, Çorum için büyük fırsat olduğunu söyledi.

“Çorum’un tüm dinamikleri elini taşın altına koymalıdır”

TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram, Volkswagen’in Türkiye’ye yapmayı planladığı yatırımın ilimize kazandırılması noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, yaklaşık 5 bin kişilik istihdam sağlayacak yatırımın, Çorum için büyük fırsat olduğunu söyledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 22:26
“Çorum’un tüm dinamikleri elini taşın altına koymalıdır”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram, dünya otomotiv sektörünün devlerinden Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı otomobil fabrikasının Çorum’a kurulması için oluşturulacak platforma destek açıklaması yaptı.

Mustafa Özbayram açıklamasında, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak, Çorum’un kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlayacak her türlü yatırımın Çorum’a kazandırılması yönünde üzerlerine düşen görevi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yerine getireceklerini dile getirerek, Volkswagen’in Türkiye’ye yapmayı planladığı bu yatırımın İlimize kazandırılması noktasında Çorum TSO’nun her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. “Bir süre önce Yönetim Kurulu Başkanımızın da yapmış olduğu açıklamada vurguladığı gibi, İş dünyası olarak her türlü katkıya hazırız” diyen Özbayram, yaklaşık 5000 kişinin istihdam edileceği fabrikanın Çorum için büyük fırsat olduğunu da dile getirerek, “Bu fırsatı, toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Çorum’a kazandırmak istiyoruz. Ayrıca böylesi büyük projelerin takibi ve desteği için oluşturulacak bir platformda Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak her türlü fedakarlığa hazırız” ifadesini kullandı. Özbayram, “Çorum’un tüm dinamikleri, elini taşın altına koyarak ilimizi, Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri haline getirecek bu girişime destek olmalıdır” dedi. (Haber Merkezi)

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