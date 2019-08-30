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Çorum’un Temmuz ayı ihracatı 126 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Çorum’un Temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Çorum’un Temmuz ayı ihracatı 126 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Çorum’un Temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 00:12
Çorum’un Temmuz ayı ihracatı 126 milyon dolar

Yapılan açıklamaya göre; 2019 Temmuz ayı itibarıyla Çorum’dan 126.1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (58,3 milyon dolar) %116.1 arttı.

2019 Temmuz ayı itibarıyla Çorum’da 68.7 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (31.7 milyon dolar) % 116.6 arttı.

Türkiye’de ise ihracat 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %7.9 artarak 15 milyar 160 milyon dolar, ithalat % 8.5 azalarak 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çorum’da 2019 Temmuz ayında en fazla ihracat 66,2 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 36,9 milyon dolar ile BAE ve 5,6 milyon dolar ile Özbekistan izledi.

Türkiye'de; Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Temmuz ayında 1 milyar 379 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 91 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 770 milyon dolar ile Irak ve 741 milyon dolar ile Fransa takip etti.

EN FAZLA İTHALAT BAE'DEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2019 Temmuz ayında en fazla ithalat 58.6 milyon dolar ile BAE'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 4.3 milyon dolar ile Ukrayna ve 1.7 milyon dolar Rusya izledi.

Türkiye'de; Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Temmuz ayında 2 milyar 90 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 728 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 324 milyon dolar ile ABD izledi.

2019 Temmuz ayında Çorum’dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 106,3 milyon dolar değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralara ait. Bu değeri 8,9 milyon dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, 2,2 milyon dolar ile demir veya çelikten eşya izlemekte.

2019 Temmuz ayında Çorum’dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 58,6 milyon dolar değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar ait. Bu değeri 2,6 milyon dolar ile hububat, 2,2 milyon dolar ile gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler izlemekte. (Haber Merkezi)

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