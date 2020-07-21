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Çorum’un tek kadın taksi şoföründen koronavirüs uyarısı

Çorum'un tek kadın taksi şoförü olan Gül Özbek, kentin cadde ve sokaklarında direksiyon sallıyor.

Güncel 21.07.2020, 00:34
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Çorum’un tek kadın taksi şoföründen koronavirüs uyarısı

Kentte 4 yıl önce taksi şoförlüğüne başlayan 36 yaşındaki Gül Özbek, koranavirüse dikkat çekerek “Kurallara uyarak hep birlikte bu virüsü yeneceğiz” dedi.

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili tedbirler ülke genelinde oluğu gibi Çorum’da da alınıyor. Kentte kurumlar koordinesinde her türlü dezenfekte tedbirler arttırılarak devam ederken bazı esnaflar da kendi önlemlerini alıyor.

Kentte taksicilik yapan Gül Özbek, titizliği ile hem kendini hem de ticari taksisine binen müşterilerini olası salgına karşı korumaya çalışması dikkat çekti. Aracına maskesiz yolcu almayan Özbek, maskesi olmayan müşterilerine maske vererek onların takmasını istiyor.

Özbek, hem kendi sağlığını hem de müşterilerinin sağlığını en iyi şekilde korumak için büyük çaba harcıyor.

“Dünyanın dengesini alt üst eden korona virüsünden korunmak için hijyen en etkili yöntem.” diyen Gül Özbek, aracıma her müşteri binip indiğinde kapı kollarına kadar temizliyorum. Günde iki kez de aracımın iç ve dış temizliğini mutlaka yaptırıyorum.

Sayın Sağlık Bakanıma ben bir taksici esnafı olarak çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun insanları her gün uyarıyor. Bakanımız bizim için, çocuklarımız için önlemler alıyor. Bizim sağlığımızı bizden iyi düşünüyor.

Hep insanlara maske takın, temizliğe çok dikkat edin diyor. Kalabalık yerlerden uzak durun, maskesiz sokağa çıkmayın diyerek peş peşe uyarılar yapıyor. O bizim sağlığımızı düşünüyor. Peki, biz ne yapıyoruz. Maalesef ki, biz uyarıları dikkate almıyoruz. Bakan bey vatandaşım diyor, çocuklarımız diyor, tehlikenin tüm boyutlarını tek tek anlatıyor. Büyük bir çaba harcıyor. Bakın, diğer dünya ülkelerinin ne çektiklerini hep birlikte görüyoruz öyle değil mi? Bizim insanımız ne yapıyor. Nerde kalabalık, nerde eğlence yerleri hep oradalar. Bakın biz bu dönemi kurallara uyarak ancak atlatabiliriz. İnsanlar kalabalıktan uzak dursa düğünlerde derneklerde kurallara uyar gerekirse kalabalıktan uzak dururlarsa inanın biz bu virüsü mutlaka yeneriz. Lütfen kurallara uyalım” dedi. Özbek, kendinden de örnekler vererek, "Bir taraftan kanser ile mücadele ederken diğer taraftan işimi yapmaya çalışıyorum. Öte yandan da virüs kapmamak için tüm kurallara uyuyorum. Bu halimle bir şeyleri başarabiliyorsam bütün dünya başarabilir. Elbette bu süreçte çok dikkatli olmak gerekir” dedi.

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