Çorum’un tarımsal sivil toplum örgütlerinin üretkenliğine takdir

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı beraberinde Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bürokratları ile çeşitli konularda görüşmek üzere Ankara’ya gitti.

BAKAN YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜLER

Yapılan görüşmeler neticesinde ilimiz tarımına büyük oranda fayda sağlayacak müjdeli haberler ve yeni projelerin ele alındığı bildirildi. Çorum heyeti ilk olarak Tarım Orman Bakan Yardımcısı M. Hadi Tunç ile görüştü. Heyet ilimizdeki tarımsal projelerle ilgili bilgi verirken, Bakan Yardımcısı Tunç da Çorum’daki tarımsal sivil toplum örgütlerinin proje üretkenliğini takdirle karşıladığını ifade etti.

Çorum’un bu şekilde birlik beraberlik içinde hareket ettiği sürece Çorum çiftçisine yeni projelerin sunulacağını gözlemlediğini anlatan Tunç, “Bakanlık olarak bu heyecanı ve potansiyeli Çorum'da görüyorum. Bunlara her türlü desteği vereceğiz ve takip edeceğiz” dedi.

GÜLDAL’A PLAKET

Çorum heyeti daha sonra TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’ı ziyaret ederek ilimize lisanslı depoculuk kapsamında kazandırılan 30 bin tonluk depo için katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ziyarette Genel Müdür Güldal’a ilimize katkılarından dolayı Çorum'u simgeleyen bir plaket takdim etti.

Çorum’daki tarımsal örgütlerin İl Müdürlüğü ile birlikte hareket ederek örnek bir dayanışma sergilediğini belirten Güldal, bunun Çorum iline hizmette olumlu yansımalarının görüldüğünü, TMO olarak ilimizden gelen talepleri daha önce olduğu gibi bundan sonra da hızla sonuçlandırılacaklarını ve her zaman her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

ERDURMUŞ’TAN ÇORUM’A ÖVGÜ

Çorum ekibi daha sonra ise Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş’u makamında ziyaret etti

Çorum’da hayvancılıkla ilgili çalışmaları hakkında bilgi verilen Erdurmuş özellikle ari işletmeler ile ilgili son 2 yılda yapılan çalışmalar ve artıştan memnuniyetini bildirerek emeği geçenleri kutladı. Böyle bir çalışmanın birbirine inanan güçlü bir ekiple yapılabileceğini söyleyen Erdurmuş, “Bu ekip ruhunu korudukları müddetçe Çorum'da çalışmaların olumlu bir şekilde devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Erdurmuş’a ilgisi için teşekkür eden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kaya, kendisinin desteğiyle ilimizde süt üretimi yapan çiftçinin sorunlarının kısa sürede çözüldüğünü anlattı.

Heyet ayrıca Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik ve Kanatlar ve Küçük Evcil Hayvanlar Daire Başkanı Erol Bulut’u da ziyaret ederek desteklerinden ve Çorum’a sundukları katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

TEKNOLOJİK TARIM PROJELERİNE DESTEK

Çorum ekibi Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Başkanı Kerim Üstün’ ü de ziyaret ederek uygulamayı düşündükleri projeler için mali destek talebinde bulundu. Kerim Üstün ilimizde teknolojik tarım projelerine büyük oranda katkıda bulunacaklarını ayrıca hayvancılık projesi kapsamında da destekte bulunacaklarının müjdesini verdi.

Ziyaret edilen Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker de tarım arazilerinde modernizasyon ve sulama desteklerinin Çorum için mümkün olduğunca fazla kullandırılacağının ve Genel Müdürlük olarak Çorum'daki dayanışmaya her zaman destek ve katkıda bulunacaklarının sözünü verdi. Ziraat Odası Başkanı Sayan da Çorum çiftçisine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı görüşmelerinin ilimiz adına çok faydalı ve verimli geçtiğini belirterek “Gayemiz ilimize daha fazla ne kazandırırız olduğunu beyan etti. Bunun için elimizden gelen gayreti her zaman sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)