Çorum’un tarihi ayağa kaldırılıyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak kültür ve turizm altyapısını geliştirme amacıyla şehrimizi bu tür yapılarla donatıyoruz. Çoruminia’yı yaparak işe başladık. Şehrimizde ve ilçelerimizde bulunan tarihi ve kültürel yapıların minyatürünün yer aldığı Çoruminia’yı ziyarete açtık. Ardından kültür yolu projesini başlattık. Kale ile Ulucami arasını tarihi ve kültür yapılarından oluşan bir yürüyüş yolu ile birleştirmeyi hedefliyoruz. Dikiciler Arastası’ndaki çalışmaları da tamamladık. Dünyanın en dar arastasını yeniden aktif olarak kullanılan bir alana dönüştürdük. Önümüzdeki günlerde tarihi arastanın açılışını da gerçekleştireceğiz. Saat Kulesi etrafında da cephe sağlıklaştırmasını önemli oranda tamamladık. Bizim asıl hedefimiz tarihi kent meydanını oluşturmak. Ulucami’nin etrafını boşaltmak suretiyle tarihi meydanı şehrimize kazandırmış olacağız. Halkbank ve Ziraat Bankası’nın yıkım işlemleri başladı. Ulucami’nin etrafını tamamen açarak tarihi dokuyu ortaya çıkarmış olacağız. Meydanla birlikte Velipaşa Hanı, Belediye Binası, Saat Kulesi ve Ulucami’nin bulunduğu tarihi doku ayağa kalkmış olacak. Bedesten de bu çalışmalardan bir tanesi. Bedestende 22 adet dükkân ve alt katı 211 araçlık 2 katlı yeraltı otoparkı olacak. Yaptığımız tüm bu çalışmalar şehrimizin kültürel gelişimine ve turizmine önemli katkılar sağlayacak” dedi.

(Haber Merkezi)

