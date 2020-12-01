“Çorum’un tanıtımının yapılması mutluluk verici”

Çorum’un değerlerinin böylesine güzel bir şekilde ifade edilmesinin kendileri açısından gurur vesilesi olduğunu ifade eden Budak, “Diziyi izleyen Çorumlu, özellikle de Çorum dışında yaşayan çok sayıda hemşehrimiz Çorum’un anlatıldığı bölümden çok etkilendiklerini ifade ettiler. Yıllardır Çorum ve Çorumlular üzerinde yanlış algıya neden olan bir sözün ‘Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz’ şeklinde devletin kanalı TRT1’de, hem de tarihi bir dizide tashih edilmesi ise ayrıca büyük anlam taşıyor. Yine Çorum’un önemli bir tarihi değeri olan 7-8 Hasan Paşa’nın isyanı bastırması ve devletine, milletine bağlılığı, yiğitliği ve cesur devlet adamlığına vurgu yapılması ise göğsümüzü kabarttı” dedi.

Amaçlarının “Çorum’un doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, Çorum’u ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak ve kalkınmasına destek sağlanması” olduğunu belirten Dernek Başkanı Budak, “Herkes Yapamaz” serisinin üçüncüsünü de 2021 yılında yaparak Çorum’un tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Dernek Başkanı Budak açıklamasını “Böylesi bir tanıtıma katkılarını ve desteğini esirgemeyen başta Çorum Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve Payitaht Abdülhamid ekibine teşekkür ederiz.” diyerek tamamladı. (Haber Merkezi)