“Çorum’un tanıtımı ve gelişimine fayda sağlayan her etkinliğe katkı sağlıyoruz”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, fuarlarda Çorum’un temsil edilmesi ve katılım konusuna istinaden ortak bir basın açıklaması yayımladı.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan’ın oda ve borsaların fuarlara katılmamasını eleştiren açıklaması üzerine ortak bir açıklama yayınlanarak Çorum’un tanıtımı başta olmak üzere ilimizin yararına olacak tüm faaliyetlerde yer aldıklarını söyleyen Çetin Başaranhıncal ile Naki Özkubat, Antalya’da yapılan YÖREX Fuarı’na maddi imkansızlıklardan katılamama gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Eylül ayı içerisinde Ankara’da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi’ne Çorum Ticaret Borsası’nın katıldığının belirtildiği açıklamada bu tür organizasyonlar ve etkinliklere her zaman katılım sağlandığ,ı oda ve borsaların önceden istişare ederek beraber veya ayrı ayrı katılmaya karar verebildiği dile getirildi.

2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi’ne borsası olmayan illerde odaların yer aldığı, Ticaret Borsası olan yerlerde ise Ticaret Borsalarının katıldığı dile getirilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İlimizi, anılan zirvede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çorum Ticaret Borsası en iyi şekilde temsil etmiştir. Yörex Antalya Fuarına ise geçmiş yıllarda bir çok kez katılım sağlanmıştır. Bu fuar veya benzer organizasyonlara katılım değerlendirilmesi yapılırken, Oda ve Borsamız tarafından elde edilen kurumsal tecrübeler, birikimler etkili olmaktadır. Artı ve eksisi ile elde edilen sonuçlar gelecekte yapılacak organizasyonlar ve etkinliklere katılım hususunda belirleyici rol oynamaktadır. Yörex Antalya Fuarı içinde hiçbir zaman maddi kaygılar ve hesaplar ön planda olmamıştır. Kaldı ki, Yörex Antalya Fuarına katılım ve stant giderlerinin tamamı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Dolayısıyla, maddi imkansızlıklar gibi gerekçelerle katılmama söz konusu değildir. Öte yandan, Oda ve borsalarımızın bütçeleri, yasal gerekçelerle bazı etkinlik, organizasyon ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek olamamaktadır. İlimizin gelişimine ve tanıtımına, birlikteliğine ve beraberliğine katkı sağlayacak faaliyetlere, Oda ve Borsa Yönetim Kurul Üyelerimiz şahsi maddi ve manevi desteklerini her zaman vermişlerdir. Burada paylaşmaktan hicap duyacağımız bir çok faaliyete, yönetim kurulu üyelerimiz maddi destekleri ile önemli katkıda bulunmuşlardır. Her zaman maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Oda ve Borsa Yönetim kurulu üyelerimize bir kez daha buradan teşekkür ederiz. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, Oda ve Borsa olarak kurumsal hafızamız, tecrübemiz ve birikimlerimiz ile başta kurumlarımız ve ilimiz menfaatleri doğrultusunda İlimizin yararına olacak tüm organizasyon ve faaliyetlerde yer alacağımızdan hiç kimsenin şüphesinin olmamasını kamu oyunun bilgisine sunarız.”

(Volkan SINAYUÇ)