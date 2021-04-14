Çorum’un tanıtımı için satranç projesi

Vakıf 19, Çorum’un tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bir proje hazırlıyor. Vakıf Başkanı Alper Bilan, önceki gün Çorum’a gelerek, bu çerçevede Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ve Başkan Yardımcısı, hemşehrimiz Av. Fatih Maden’le Anitta Otel’de bir görüşme yaptı. Görüşmede Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan da bulundu.

Öte yandan, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Saatçi, Çorum’u ziyaretlerinde, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile de Altın Rafinerisi’ndeki ofisinde görüştüler.

Alper Bilan, Ahlatcı’dan sprey aşı, hafifletilmiş çelik yelek ve görünmez boya projelerinin hikayesini dinlediklerini belirterek, insanlığa süper fayda sağlayacak bu çalışmalar için kendisine teşekkür ettiklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

