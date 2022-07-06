“Çorum’un taleplerinin yakın takipçisiyiz”

Çorum’un esnaf ve sanayicisiyle, üreticisiyle bir bütün olduğunu, bu birlik-beraberlik ve girişimci ruh sayesinde sanayileşmede ileri hedeflere ulaşıldığını anlatan Yusuf Ahlatcı, “Çorumlular olarak birlik ve beraberliğimizi, barış ve huzurumuzu korumamız her şeyden önemli. Tüm ilçeleriyle birlikte Çorum ilimizin büyümesini, kalkınmasını, güçlenmesini bu dayanışma ruhuyla sağlayacağız” dedi.

Çorum’un taleplerinin takipçisi olduklarını, bunların birer birer hayata geçeceğini ifade eden İl Başkanı Ahlatcı, “Çorum’un beklentisi olan yatırımları önemli ölçüde gerçekleştirdik. Ulaşım altyapısı ile ilgili yatırımlar da sürekli gündemimizde. Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, ilimizin yöneticileriyle, il ve ilçe teşkilatlarımızla, Çorum’u bu yatırımlara kavuşturmanın yine bizlere nasip olacağından hiç şüphe duymuyoruz” ifadesini kullandı.

Yusuf Ahlatcı, 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken de, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Cumhur İttifakı olarak sandıktan 16. seçim zaferi ile çıkacağımızdan hiç kuşku duymuyoruz. Çorum’da da cevabımızı sandıkta vereceğiz.” diye konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)

