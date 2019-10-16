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Çorum’un talepleri Külliye’de

AK Parti Çorum İl Teşkilatı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesi, dün akşam geç saatlerinde gerçekleştirildi.

Çorum’un talepleri Külliye’de

AK Parti Çorum İl Teşkilatı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesi, dün akşam geç saatlerinde gerçekleştirildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:58
Çorum’un talepleri Külliye’de

Yapılan ziyaret hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, teşkilat yöneticileri ve ilçe belediye başkanları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret ettiklerini belirterek, ziyarette Çorum’da gerçekleştirilecek olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Çorum’un isteklerinin belirtildiği bir dosyayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a sunan Ahlatcı, açıklamasının devamında şöyle dedi:
“Bizleri böyle anlamlı bir günde devletimizin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ettiğiniz için tüm teşkilatlarımız ve hemşehrilerimiz adına teşekkür eder, teşkilatlarımızın ve hemşehrilerimizin Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve sizlere selamlarını iletiyorum.

Barış Pınarı Harekâtı’nda hükümetimizin, devletimizin, şanlı Türk ordumuzun ve Mehmetçiğimizin yanında ve destekçisi olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Bizler, her zaman sizlerin emrinde hazır birer askeriz. Allah, Kahraman Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin, Şehit ailelerinin vakarlı dik duruşu bile düşmana korku salmaya yetiyor. Canından can gittiği halde ‘vatan sağolsun’ diyebilecek kaç millet var bu dünyada? Allah onlardan razı olsun iki dünyada da yüzlerini güldürsün.”
“MEMLEKET HAVASI GETİRDİNİZ”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, “Dayanışmanızdan, birliğinizden, dirliğinizden, Nezaketinizden ve memleket havası getirdiğinizden dolayı sizleri yürekten tebrik ve teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 16.10.2019 10:12
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