Çorum’un talepleri bakanlara da iletildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Fuat Oktay ile yapılan toplantının ardından ertesi gün TBMM’ye giderek AK Parti Grup Toplantısı’nı izleyen Çorum heyeti toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekinmek için beklerken, bir çok bakanla da biraraya gelme imkanı buldu.

TBMM’de Şeref Kapısı önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile biraraya gelen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile heyet ilimizin çeşitli sorunlarını onlara da anlatma imkanı buldu.

Milletvekili Ceylan ve beraberindeki heyet özellikle acemi birliği, hızlı tren-demiryolu ve devlet hastanesi gibi talepleri ileterek Çorum adına desteklerini beklediklerini vurguladılar.

Çorum heyeti konuşmaların ardından ilgili bakanlarla TBMM Şeref Kapısı önünde Türk Bayrağı ile objektiflere poz vererek Mehmetçiğe destek mesajlarını da ilettiler.

(Volkan SINAYUÇ)