Çorum’un talepleri Bakan Kurum’a iletildi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile AK PartiÇorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve ilgili müdürler Çorum’un talep ve sorunlarını iletmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü.

Toplantıda Çorum’a yapılacak yatırımlar değerlendirilirken İl Özel İdaresi ile ilçe belediyelerine büyük oranda hibe desteği sağlanması kararlaştırıldı. AK Parti Çorum milletvekilleri, toplantı sonrasında ortak bir açıklama yaparak görüşülen konular hakkında bilgi verdi.

Çorum’da yapılması düşünülen Kentsel Dönüşüm konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destek vereceği belirtilen açıklama da, ayrıca Çorum Belediyesinin sokak sağlamlaştırması projesi için 2 Milyon TL hibe sağlanacağı bildirildi.

İl Özel idaresi ve belediyelere hibe desteğinin verileceğinin ifade edildiği açıklama da şu görüşlere yer verildi;

“Toplantıda İl Özel İdaresi ile belediyelere de bazı yatırımlar ve araç alımları için hibe desteği sağlanması kararlaştırıldı. Buna göre Çorum İl Özel İdaresine Uğurludağ ve köylerini Ankara’ya bağlayan yolu yapılması için 2 Milyon TL, çöp konteynırı alınması için ise 1 milyon TL hibe desteği İller Bankası aracılığı ile sağlanacak. Ayrıca Kızılırmak Sahil Düzenlemesi için Osmancık Belediyesine 1 milyon TL, araç alımı için Oğuzlar Belediyesine 250 bin TL, yine araç alımı için Laçin ve Ortaköy belediyelerine 200 bin TL hibe desteği sağlanacak.

Bayat ilçesi ve 17 köyün içme suyunun karşılanacağı Kunduzlu Barajının faaliyete geçmesi ve isale hattı için gerekli olan 34 Milyon TL kredi İller Bankasından sağlanacaktır.

Kargı ve Osmancık ilçelerinde Boyabat Barajından etkilenen ve mahkemelerce konut hak sahipliği tescil edilen hak sahiplerinin konut alımlarının sağlanması için 5 yıl ödemesiz 15 yıl faizsiz konut kredileri 2020 yılı itibari ile ödenmeye başlayacak”