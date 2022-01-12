Çorum’un talepleri Bakan Bilgin’e iletildi

Çorum’un taleplerinin iletildiği ziyarette Milletvekili Ceylan’a AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal da eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelen Çorum heyeti, Çorum’da devam yatırım ve projelerle ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulundular.

Ayrıca toprak sanayi sektörü ve diğer sanayicilerin taleplerine ilişkin konularla ilgili görüş ve önerileri Bakan Bilgin’e ilettiklerini belirten Milletvekili Ceylan, “Sayın Bakanımıza iletmiş olduğumuz taleplerimize ilişkin samimi ve içten yaklaşımları için teşekkür ederiz” dedi.

Çorum’da devam eden ve planlanan yatırımlar ile projeler hakkında bilgi verilen ziyarette Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmaları ve projeleri hakkında Bakan Bilgin’e sunum yapıldı.

Millete hizmet yolunda 20 yılı geride bıraktıklarını kaydeden Milletvekili Ceylan, ilk günkü aşk ve heyecanla durmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Çorum heyetinin ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, kendisine iletilen taleplerin en kısa zamanda gündeme alınacağını dile getirdi.

Türkiye'nin tarihine objektif olarak bakıldığında, son 20 yılda AK Parti'nin neler yaptığının net görüleceğini açıklayan Bakan Bilgin, “Bugün her alanda dünyada ne üretildiğini, nasıl üretildiğini bilen cesur girişimcilerimiz var. Rekabet gücüne, özgüvene sahip olan girişimciler var. Sizin talepleriniz bizim için karşılanması gereken hizmetlere yol gösterici oluyor” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

